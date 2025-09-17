Piyasaların gözü Powell'ın açıklamalarında: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED), bugün bu yılın 6. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Fed'in istihdam verilerindeki bozulma ve tarifelerin kısa vadede etkisinin enflasyon üzerinde sınırlı kalmasıyla yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde zayıflayan iş gücü piyasası ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası, yatırımcıların odağı eylül ayındaki faiz toplantısı oldu.Piyasalarda, Fed’in politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar da para politikalarının yönü açısından kritik önem taşıyor.