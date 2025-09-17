Piyasaların gözü Powell'ın açıklamalarında: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

KRİPTO PARALAR FAİZ İNDİRİM SÜRECİNİ BEKLİYOR

İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Fed'in faiz konusunda bir "açmazla" karşı karşıya olduğunu söyledi.



Gümrük tarifelerinin etkilerine yönelik belirsizliklerin Fed'in temkinli duruşunun en önemli nedeni olduğunu ifade eden Tufaner, işsizlik maaşı başvurularının da yüksek seviyelere tırmandığını ifade etti.



Tufaner, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskısının da bir diğer etken olarak ön plana çıktığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Tüm bu gelişmeler bağlamında Fed'in yarın 25 baz puanlık bir indirime gitmesi oldukça olası görünüyor. Piyasalar açısından bakıldığında, kripto paralar faiz indirim sürecini bekliyordu. Olası bir faiz indiriminde kripto paralar pozitif yönde etkilenecektir. Ancak, bu süreçte jeopolitik gelişmeler de etkili olacaktır. Fed'in parasal gevşeme döngüsüne girmesi alternatif yatırım aracı yatırımcıları açısından bir süredir bekleniyordu. Ancak, bu beklentinin bir kısmı halihazırda satın alınmış durumda. Dolayısıyla, faiz kararının bir defalık mı yoksa döngü şeklinde mi olacağı kripto paralar açısından önemli olacaktır."



Kısa vadede, başta faiz kararları olmak üzere, makroekonomik faktörlerin kripto para birimlerini önemli ölçüde etkileyeceğini belirten Tufaner, orta vadede ABD'nin yapacağı stabil coin ve tokenize edilmiş menkul kıymet düzenlemelerinin kripto para piyasasının geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.



Türkiye'de de 2. faz çalışmalarının devam ettiği dijital paralara geçiş sürecinin de beklendiğini anlatan Tufaner, "Regülasyonlar ve dijital para kullanımı yaygınlaştıkça kripto varlıklara para girişinin hızlanacağını ifade edebiliriz." dedi.