Piyasaların gözü Powell'ın açıklamalarında: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), bugün bu yılın 6. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Fed'in istihdam verilerindeki bozulma ve tarifelerin kısa vadede etkisinin enflasyon üzerinde sınırlı kalmasıyla yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde zayıflayan iş gücü piyasası ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası, yatırımcıların odağı eylül ayındaki faiz toplantısı oldu.Piyasalarda, Fed’in politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar da para politikalarının yönü açısından kritik önem taşıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın yılbaşında yayımladığı takvime göre, eylül ayı Fed toplantısı 16 Eylül itibariyle başladı. Faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Powell 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI KRİTİK OLACAK

Piyasalar sadece faiz kararına değil, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara da odaklanmış durumda. Powell’ın vereceği mesajlar, yılın geri kalanında Fed’in politika yol haritasına ilişkin ipuçları sağlayacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Analistler, zayıf istihdam ve görece güçlü enflasyon görünümünün yatırımcıları, Fed’in 17 Eylül’de faiz indirimine gideceğine büyük ölçüde ikna ettiğini, para piyasası fiyatlamalarında Fed’in gelecek haftaki toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime kesin gözüyle bakıldığını ve yıl sonuna kadar toplam 3 indirim beklendiğini belirtti.

Rabobank Çapraz Varlıklar Strateji Başkanı Christian Lawrence ise, "Fed'den eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz açıklanan enflasyon raporunda da görüldüğü gibi enflasyonist baskılar yeniden artıyor." dedi.


Tarifelerden kaynaklanan fiyat enflasyonunun yansımasını ölçmek zor olsa da tüketici fiyat enflasyonunun hala çok yüksek seviyede bulunduğunun tartışmasız olduğunu aktaran Lawrence daha fazla enflasyonist baskıya ilişkin korkuların devam ettiğini dile getirdi.

Lawrence, iş gücü verilerinin gecikmeli yapısı göz önüne alındığında, en kötüsünün henüz gelmediği ve tüketimde belirgin bir yavaşlama görülebileceği endişesinin bulunduğunu söyledi.

KRİPTO PARALAR FAİZ İNDİRİM SÜRECİNİ BEKLİYOR

İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Fed'in faiz konusunda bir "açmazla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gümrük tarifelerinin etkilerine yönelik belirsizliklerin Fed'in temkinli duruşunun en önemli nedeni olduğunu ifade eden Tufaner, işsizlik maaşı başvurularının da yüksek seviyelere tırmandığını ifade etti.

Tufaner, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskısının da bir diğer etken olarak ön plana çıktığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu gelişmeler bağlamında Fed'in yarın 25 baz puanlık bir indirime gitmesi oldukça olası görünüyor. Piyasalar açısından bakıldığında, kripto paralar faiz indirim sürecini bekliyordu. Olası bir faiz indiriminde kripto paralar pozitif yönde etkilenecektir. Ancak, bu süreçte jeopolitik gelişmeler de etkili olacaktır. Fed'in parasal gevşeme döngüsüne girmesi alternatif yatırım aracı yatırımcıları açısından bir süredir bekleniyordu. Ancak, bu beklentinin bir kısmı halihazırda satın alınmış durumda. Dolayısıyla, faiz kararının bir defalık mı yoksa döngü şeklinde mi olacağı kripto paralar açısından önemli olacaktır."

Kısa vadede, başta faiz kararları olmak üzere, makroekonomik faktörlerin kripto para birimlerini önemli ölçüde etkileyeceğini belirten Tufaner, orta vadede ABD'nin yapacağı stabil coin ve tokenize edilmiş menkul kıymet düzenlemelerinin kripto para piyasasının geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Türkiye'de de 2. faz çalışmalarının devam ettiği dijital paralara geçiş sürecinin de beklendiğini anlatan Tufaner, "Regülasyonlar ve dijital para kullanımı yaygınlaştıkça kripto varlıklara para girişinin hızlanacağını ifade edebiliriz." dedi.

