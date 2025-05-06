Polis, başkomiser maaşları temmuzda ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları

Polis memur ve başkomiser maaşlarına temmuz ayı itibarıyla 2025 yılının ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verisi sonrasında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu ve polislere yapılacak güncel zam oranı belli oldu. Polis memurları da diğer memurlar gibi ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları ne kadar olacak?

Polis, başkomiser maaşları temmuzda ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları - 1

Polis maaşları, 2025 memur ve emekli temmuz zammı öncesinde her ayın enflasyon verisi sonrasında hesaplanmaya devam ediyor. Mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri sonrasında, memur zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon farkı ise belli oldu. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında enflasyon farkına ek yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre zamlı polis maaşları.

EKONOMİ HABERLERİ

Polis, başkomiser maaşları temmuzda ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları - 2

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI POLİS MAAŞLARI

2025 yılının ikinci yarısı için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 5'lik zam eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ikinci 4 aylık döneminde yüzde 12,29 oranında zammı şimdiden haketmiş oldu.

Mayıs ve haziran enflasyon verileri sonrasında güncel zamlı maaşlar netleşecek.

Polis, başkomiser maaşları temmuzda ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları - 3

BAŞKOMİSER MAAŞLARI

Başkomiser (3/1)

2025 (Ocak-Haziran) - 65.070 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 73.067 TL

Polis, başkomiser maaşları temmuzda ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları - 4

POLİS MAAŞLARI

Polis Memuru (8/1)

2025 (Ocak-Haziran) - 58.910 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 66.151 TL

DAHA FAZLA GÖSTER