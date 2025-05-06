Polis, başkomiser maaşları temmuzda ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları

Polis maaşları, 2025 memur ve emekli temmuz zammı öncesinde her ayın enflasyon verisi sonrasında hesaplanmaya devam ediyor. Mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri sonrasında, memur zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon farkı ise belli oldu. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında enflasyon farkına ek yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre zamlı polis maaşları.