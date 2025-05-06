Polis, başkomiser maaşları temmuzda ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları
Polis memur ve başkomiser maaşlarına temmuz ayı itibarıyla 2025 yılının ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verisi sonrasında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu ve polislere yapılacak güncel zam oranı belli oldu. Polis memurları da diğer memurlar gibi ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 4 aylık enflasyona göre zamlı polis maaşları ne kadar olacak?
Polis maaşları, 2025 memur ve emekli temmuz zammı öncesinde her ayın enflasyon verisi sonrasında hesaplanmaya devam ediyor. Mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri sonrasında, memur zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon farkı ise belli oldu. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında enflasyon farkına ek yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre zamlı polis maaşları.