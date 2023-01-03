Polis maaşları ne kadar oldu? 2023 enflasyona göre en düşük polis maaşları (2023 polis maaşı hesaplama ekranı)

Polis maaşları, 2023 aralık ayı enflasyon oranının belli olması ve refah payının açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Memur maaşları için belli olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte, refah payı da belirlendi ve yüzde 25 oranında zam gerçekleşti. Peki, yeni polis maaşları ne kadar oldu? İşte 2023 polis maaşı hesaplama ekranı.
Temmuz ayı sonrasında polis maaşları en düşük 13 bin 747 TL'ye yükselmişti. Başkomiser maaşları ise 15.810 TL'ye çıkmıştı.
2023 yılında yapılan zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında belli oldu.
Buna göre; 13 bin 747 TL olan polis maaşı yüzde 25 zamla birlikte 17 bin 183 TL'ye, başkomiser maaşı ise 15 bin 810 TL'den 19 bin 762 TL'ye yükseldi.
Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL
Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL
Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
Yıllık bazda son 9 ayın, aylık bazda da (yüzde 1,18) son 16 ayın en düşük seviyesi TÜFE'de enflasyon farkı %7,84 ve memur ve memur/emeklilerinin ucretlerine % 8 Toplu Sozlesme artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu.
Buna göre; Memur ve memur emeklilisinin ocak zammi yuzde 16.47 oldu.