Polis memuru ve komiser maaşları 2025 ne kadar oldu? (Temmuz polis maaşları)
Yeni dönem memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte polis memuru ve komiser maaşları da netleşti. 2025 Temmuz zammıyla birlikte polis maaşları dikkat çeken oranlarda artış gösterdi. İşte rütbeye ve hizmet yılına göre güncel maaşlar…
TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısı da güncellendi. 2025 yılının Temmuz ayına ilişkin memur maaş katsayısının belirlenmesiyle birlikte, kamu görevlilerinin alacağı zam oranları da belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte, güvenlik güçleri arasında yer alan polis memurları ve komiserlerin yeni maaşları da merak konusu haline geldi. Açıklanan veriler doğrultusunda, 2025 Temmuz itibarıyla polis maaşlarında önemli oranlarda artış yaşandı.