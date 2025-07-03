Polis memuru ve komiser maaşları 2025 ne kadar oldu? (Temmuz polis maaşları)

RÜTBEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Kesin rakamlar, hizmet yılı, görev yapılan şehir, aile durumu ve çocuk sayısı gibi unsurlara göre farklılık gösterebiliyor. Yüz binlerce emniyet personelini ilgilendiren bu maaş düzenlemesiyle, hem görev başındaki polis memurları hem de rütbeli personelin maaşlarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak güncellemeye gidildi.