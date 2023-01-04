Polis ve başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2023 polis memuru maaşlarında yeni rakamlar

Polis maaşları, 2022 yıl sonu enflasyon oranının belli olması ve refah payının açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Memur maaşları için belli olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte, refah payı da belirlendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 30 zam yapılacağı açıklandı. Peki, yeni polis maaşları ne kadar oldu? İşte 2023 polis maaşı hesaplama ekranı.
Temmuz ayı sonrasında polis maaşları en düşük 13 bin 747 TL'ye yükselmişti. Başkomiser maaşları ise 15.810 TL'ye çıkmıştı.
2023 yılında yapılan zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında belli oldu. Memurlara yapılan yüzde 30'luk zam artışı sonrasında polis maaşları değişti.
Buna göre; 13 bin 747 TL olan polis maaşı yüzde 25 zamla birlikte 17 bin 871 TL'ye, başkomiser maaşı ise 15 bin 810 TL'den 20 bin 553 TL'ye yükseldi.
Yıllık bazda son 9 ayın, aylık bazda da (yüzde 1,18) son 16 ayın en düşük seviyesi TÜFE'de enflasyon farkı %7,84 ve memur ve memur/emeklilerinin ucretlerine % 8 Toplu Sozlesme artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu.
Buna göre; Memur ve memur emeklilisinin ocak zammi yuzde 16.47 oldu.