Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması Kraliyet Ailesi’nin 28 milyar dolarlık servetini nasıl etkileyecek?

ntv.com.tr 11.03.2021 - 16:44 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 17:00
9 Mayıs 2018'de Londra'da evlenen Meghan Markle ve Prens Harry, ABD'ye apar topar kaçışlarının ardından bütün süreçte yaşadıklarını Oprah Winfrey'e anlattı. 7 Mart’ta yayımlanan röportajda Meghan, "5 aylıkken intihara meyilliydim. Archie’nin doğmadan önce ne kadar koyu tenli olabileceğinden endişe ediyorlardı. Saray, onlardan bana yardım etmedi. Cambridge Düşesi Kate Middleton beni ağlattı" açıklamalarında bulundu. Prens Harry, ise annesi Prenses Diana’ya ithamda bulunarak “Tarihin tekerrür etmesinden korktum. Ailemi korumam gerekiyordu. Babam Saray’dan ayrılmanın ardından telefonlara çıkmadı” dedi.
Forbes'in bildirdiğine göre Kraliyet Ailesi, her yıl İngiltere ekonomisine yüz milyonlarca sterrlin pompalayan 28 milyar dolarlık bir imparatorluğun halka açık yüzlerini oluşturuyor. Televizyonda yayınlanan Harry ve Meghan'ın kraliyet düğününün İngiltere ekonomisine sağladığı artış, tahminen 1,5 milyar dolardı. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine aileninin Kate Miiddleton, Prens William, Prens Harry ya da Meghan Markle gibi popüler üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde genişleyen küresel bir işletme için büyük ilgi ve kar yaratıyor.
Kraliyet ailesi üyesi olmak, aynı zamanda 28 milyar dolarlık para makinesinin gelecek jenerasyonlara iletilmesini de beraberinde getiriyor.
İngiliz kraliyeti yasal olarak değeri 4,9 milyar değerindeki Buckingham Sarayı, 19,5 milyar dolarlık The Crown Estate (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda topraklarında, bir şirket olarak tek başına İngiliz hükümdarına ait ve hükümetin hükmünün bulunmadığı topraklar), 3 milyar dolarlık Cornwall Dükalığı, 748 milyon dolarlık Lancaster Dükalığı, 630 milyon dolarlık Kensington Sarayı ve 592 milyon dolar ederindeki Crown Estate İskoçya’ya sahip. Forbes, aynı zamanda Kraliçe 2. Elizabeth’in mücevlerinden ve giyselerinden oluşan 500 milyon dolarlık kişisel bir serveti olduğunu tahmin ediyor.
Ancak, kraliyet ailesi bu mülklerin yasal sahibi olmasına rağmen, satmaya yetkileri yok.
Kraliyet Ailesi İngiliz medyası için de bir altın madeni. Markle, ses getiren röportajında ailenin magazin dergileri ve tabloid gazetelerle “görünmez bir sözleşme" yaptığından bahsetti..
Bununla birlikte, üç yıl önce, İngiltere merkezli bir marka değerleme firması olan Brand Finance, kraliyet ailesinin medya endüstrisine yaklaşık 70 milyon dolar katkı yaptığını açıkladı. Harry ve Meghan röportajının 60'tan fazla ülkede yayınlandıktan sonra bu rakamın daha da artacağı tahmin ediliyor.
Bununla birlikte Kraliyet Ailesi’nin organizasyon şeması, 1000 yıllık aile gleceği dayanıyor ve kamuoyu algısı bunda büyük bir önem taşıyor. Brand Finance'in CEO'su David Haigh, "Kraliyet üyeleri İngiltere ekonomisi için resmileştirilmiş bir kazanç kapısı. Kraliyet öncesi pandemi öncesi İngiltere ekonomisine yıllık olarak 2,7 milyar dolar katkıda bulundu” dedi.
Kraliyet ailesinin İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisi çoğunlukla turizm yoluyla gerçekleşiyor, ancak Haigh, ailenin küresel basında yer almasının, ülkeye 400 milyon dolarlık bir tanıtım kampanyasına eşdeğer kar sağladığını söyledi.
Bununla birlikte, Haigh Barbour ceketler vb. lüks tüketim ürünlere basılan onaylı kraliyet damgasının işletmeninin sahibinin gelirini yüzde 10'a kadar artırabileceğini söyledi. Haigh'e göre, kraliyet ailesinin yörüngesindeki şirketler ve kurumlar için ekonomik avantajlar, ailenin devasa işletme giderleriyle ilişkili 550 milyon dolarlık maliyeti aşıyor.