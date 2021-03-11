Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması Kraliyet Ailesi’nin 28 milyar dolarlık servetini nasıl etkileyecek?

KRALİYET AİLESİNİN SERVETİNİ NELER OLUŞTURUYOR?

Kraliyet ailesi üyesi olmak, aynı zamanda 28 milyar dolarlık para makinesinin gelecek jenerasyonlara iletilmesini de beraberinde getiriyor.

İngiliz kraliyeti yasal olarak değeri 4,9 milyar değerindeki Buckingham Sarayı, 19,5 milyar dolarlık The Crown Estate (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda topraklarında, bir şirket olarak tek başına İngiliz hükümdarına ait ve hükümetin hükmünün bulunmadığı topraklar), 3 milyar dolarlık Cornwall Dükalığı, 748 milyon dolarlık Lancaster Dükalığı, 630 milyon dolarlık Kensington Sarayı ve 592 milyon dolar ederindeki Crown Estate İskoçya’ya sahip. Forbes, aynı zamanda Kraliçe 2. Elizabeth’in mücevlerinden ve giyselerinden oluşan 500 milyon dolarlık kişisel bir serveti olduğunu tahmin ediyor.

Ancak, kraliyet ailesi bu mülklerin yasal sahibi olmasına rağmen, satmaya yetkileri yok.