Prof. Dr. Vedat Işıkhan duyurdu: İŞKUR gençlik programıyla aylık 15.162 TL gelir desteği sağlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvurularının başladığını duyurdu. Programa katılan üniversite öğrencileri, aylık 15.162 TL gelir desteği kazanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerini sevindirecek önemli bir açıklama yaptı. İŞKUR’un yeni Gençlik Programı kapsamında başvuruların başladığını duyuran Işıkhan, öğrencilerin kendi kampüslerinde mesleki deneyim kazanırken aynı zamanda gelir elde edebileceklerini belirtti.
Program, öğrencilerin derslerini aksatmadan katılabilmesi için haftada 3 güne kadar, ayda toplam 14 gün olacak şekilde planlandı. Programa katılan üniversite öğrencileri, aylık 15.162 TL gelir desteği kazanacak.
Bakan Işıkhan açıklamasında, gençlerden gelen yoğun talepler üzerine kontenjanın 100 binden 150 bine çıkarıldığını da duyurdu. Katılım koşulları ve detaylı bilgiler İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya öğrencilerin kendi üniversitelerinden öğrenilebilecek.