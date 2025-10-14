Prof. Dr. Vedat Işıkhan duyurdu: İŞKUR gençlik programıyla aylık 15.162 TL gelir desteği sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvurularının başladığını duyurdu. Programa katılan üniversite öğrencileri, aylık 15.162 TL gelir desteği kazanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerini sevindirecek önemli bir açıklama yaptı. İŞKUR’un yeni Gençlik Programı kapsamında başvuruların başladığını duyuran Işıkhan, öğrencilerin kendi kampüslerinde mesleki deneyim kazanırken aynı zamanda gelir elde edebileceklerini belirtti.

Program, öğrencilerin derslerini aksatmadan katılabilmesi için haftada 3 güne kadar, ayda toplam 14 gün olacak şekilde planlandı. Programa katılan üniversite öğrencileri, aylık 15.162 TL gelir desteği kazanacak.

Bakan Işıkhan açıklamasında, gençlerden gelen yoğun talepler üzerine kontenjanın 100 binden 150 bine çıkarıldığını da duyurdu. Katılım koşulları ve detaylı bilgiler İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya öğrencilerin kendi üniversitelerinden öğrenilebilecek.

KİMLER DESTEKTEN FAYDALANABİLİR?

İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.

Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.


Program, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.

PROGRAMDAN YARARLANAN GENÇLER GSS KAPSAMINA ALINACAK 

Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı ile gençlere üniversitede okurken iş ortamına hazırlanmaları konusunda destek vermeyi planladıklarını belirterek, "Bu programdan yararlanan öğrencilerimiz, 'tehlikeli' ya da 'çok tehlikeli' işlerde çalışmıyor. Biz yine çocuklarımızı, gençlerimizi kısa süreli olsa da bu program kapsamında GSS kapsamına alacağız." dedi.

İŞKUR Gençlik Programı'nın süresinin en fazla 10 ay olduğunu ifade eden Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Bu süre içerisinde üniversitedeki öğrencilerimiz kendi boş zamanlarına göre bir plan yaparak, birinci dönem 80, ikinci dönem 60 gün ya da tersi de olabilir, bundan faydalanabiliyor. En az 1 gün katılım koşulu var. En fazla da 3 gün öğrencilerimizin bu programa katılmalarını bekliyoruz. Bunun dışında en önemli koşullardan birisi, kamu üniversitelerinde öğrenci olmak ve İŞKUR tarafından belirlenen bir gelir kriteri var. Gelir kriterini karşılamak önemli bir şart olarak karşımızda duruyor. Bunun dışında yurtlarda kalan öğrencilerimiz gelir testinden muaf bir durumdadır."

NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞLER YAPILACAK

Başvurular alındıktan sonra üniversitelerin kendi kontenjanlarına göre öğrencileri yerleştireceğini dile getiren Işıkhan, "Başvuruları alacaklar ve daha sonra noter huzurunda çekilişler yapılacak. İlgili bölümde kontenjana göre belirlenmiş olan arkadaşlarımız ilan edilecek. Bunların işe başlangıç süreleri başlamış olacak. Tamamen şeffaf, tarafsız şekilde gençlerimizin İŞKUR Gençlik Programı'mıza katılmalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

