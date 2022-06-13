Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil

RUSYA'NIN BU YIL ENERJİDEN 285 MİLYAR DOLAR KAZANMASI BEKLENİYOR

Bloomberg’in bu ayın başlarındaki raporuna göre, enerji fiyatlarındaki yükselme, Rus petrol ve gaz satışlarını bu yıl 285 milyar dolara çıkaracak. Bu rakam ise ülkenin 2021'de 235,6 milyar dolarlık petrol ve gaz alımından yüzde 20 daha yüksek.