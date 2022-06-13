Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus petrol ve gazını kullanmayı bırakmasının yıllar alacağını söyledi. Bununla birlikte, enerji fiyatları bu yıl yükseldi ve Rusya'nın enerji gelirlerini artmaya devam ediyor. Ülkenin bu yıl sonunda enerjiden yaklaşık 285 milyar dolar kazanması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 13.06.2022 - 09:45

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 1

Interfax'a konuşan Devlet Başkanı , "Batı’nın Enerji kaynaklarımızı reddetmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde pek olası değil" dedi. 

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 2

PETROL FİYATLARI BU YIL YÜZDE 50 ARTTI

Bununla birlikte, Putin'in yorumları, Rusya'nın bu yılki petrol ve gaz ihracatı için  gelir tahminleri arasında geldi. Petrol fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 50 arttı ve corona virüs pandemisi hafifledikçe talepte güçlü bir toparlanma ile savaştan önce gelen sıkışık arzlar arasında 13 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye başladı.  

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 3

Ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya, büyük bir enerji üreticisi olduğu için 'daki savaş arz endişelerini artırıyor.

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 4

RUSYA'NIN BU YIL ENERJİDEN 285 MİLYAR DOLAR KAZANMASI BEKLENİYOR

Bloomberg’in bu ayın başlarındaki raporuna göre, enerji fiyatlarındaki yükselme, Rus petrol ve gaz satışlarını bu yıl 285 milyar dolara çıkaracak. Bu rakam ise ülkenin 2021'de 235,6 milyar dolarlık petrol ve gaz alımından yüzde 20 daha yüksek.

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 5

Diğer taraftan, Rusya’ya birçok alanda uygulanan geniş ve kapsamlı yaptırımlara rağmen, Avrupa Birliği (AB) Rus doğalgazına bağımlı olmaya devam ediyor ve yakıt ithalatına yaptırım uygulamadı. 

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 6

Rusya Bakanı Maksim Oreşkin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Almanya'nın doğal gazının yaklaşık yüzde 35'ini Rusya'dan aldığını ve 2024 yılına kadar ithalattan vazgeçmeyi planladığını söyledi.

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 7

AB, Rus petrol ithalatının yüzde 90'ını bu yılın sonuna kadar azaltmayı kabul etti. ABD, Mart ayında Rusya'dan enerji ithalatını yasaklamıştı. Yine de Çin ve Hindistan gibi ülkeler, uluslararası yaptırımları baltalayarak indirimli Rus petrolü satın almaya devam ediyor.

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 8

ABD'nin enerji işlerinden sorumlu özel elçisi Amos Hochstein, senatörlere, Rusya'nın petrol ve gaz ihracatından Ukrayna'ya saldırmadan öncekinden daha fazla para kazandığını söyledi. Hindistan'ı çok fazla Rus petrolü almaktan kaçınmaya çağırdı.

Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil - 9

PUTİN RUS ENERJİSİNE GÜVENİYOR

Öte yandan Putin, "Dünya pazarında petrol hacmi düşüyor, fiyatlar yükseliyor. Hepsi bu. Şirketlerin gelirleri parasal olarak artıyor. Bunu herkes görüyor, herkes bunu anlıyor” diyerek,  Rusya'nın enerji gelirlerinin artmaya devam edeceğini ima etti.

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