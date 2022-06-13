Putin: Batı’nın Rus enerjisinden vazgeçmesi gelecek birkaç yıl içinde mümkün değil

Haberler - ntv.com.tr 13.06.2022 - 09:45
Interfax'a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı’nın Enerji kaynaklarımızı reddetmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde pek olası değil" dedi.
Bununla birlikte, Putin'in yorumları, Rusya'nın bu yılki petrol ve gaz ihracatı için gelir tahminleri arasında geldi. Petrol fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 50 arttı ve corona virüs pandemisi hafifledikçe talepte güçlü bir toparlanma ile savaştan önce gelen sıkışık arzlar arasında 13 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye başladı.
Ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya, büyük bir enerji üreticisi olduğu için Ukrayna'daki savaş arz endişelerini artırıyor.
Bloomberg’in bu ayın başlarındaki raporuna göre, enerji fiyatlarındaki yükselme, Rus petrol ve gaz satışlarını bu yıl 285 milyar dolara çıkaracak. Bu rakam ise ülkenin 2021'de 235,6 milyar dolarlık petrol ve gaz alımından yüzde 20 daha yüksek.
Diğer taraftan, Rusya’ya birçok alanda uygulanan geniş ve kapsamlı yaptırımlara rağmen, Avrupa Birliği (AB) Rus doğalgazına bağımlı olmaya devam ediyor ve yakıt ithalatına yaptırım uygulamadı.
Rusya Ekonomi Bakanı Maksim Oreşkin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Almanya'nın doğal gazının yaklaşık yüzde 35'ini Rusya'dan aldığını ve 2024 yılına kadar ithalattan vazgeçmeyi planladığını söyledi.
AB, Rus petrol ithalatının yüzde 90'ını bu yılın sonuna kadar azaltmayı kabul etti. ABD, Mart ayında Rusya'dan enerji ithalatını yasaklamıştı. Yine de Çin ve Hindistan gibi ülkeler, uluslararası yaptırımları baltalayarak indirimli Rus petrolü satın almaya devam ediyor.
ABD'nin enerji işlerinden sorumlu özel elçisi Amos Hochstein, senatörlere, Rusya'nın petrol ve gaz ihracatından Ukrayna'ya saldırmadan öncekinden daha fazla para kazandığını söyledi. Hindistan'ı çok fazla Rus petrolü almaktan kaçınmaya çağırdı.
Öte yandan Putin, "Dünya pazarında petrol hacmi düşüyor, fiyatlar yükseliyor. Hepsi bu. Şirketlerin gelirleri parasal olarak artıyor. Bunu herkes görüyor, herkes bunu anlıyor” diyerek, Rusya'nın enerji gelirlerinin artmaya devam edeceğini ima etti.