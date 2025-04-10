Raflarda: A101 10 Nisan aktüel kataloğu: Beyaz eşya, teknoloji ürünleri ve elektronik mutfak malzemeleri
A101 10 Nisan Aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Perşembe günü elektronik ev ürünlerinde, beyaz eşyada, teknoloji malzemelerinde ve bebek ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. A101’de bu hafta farklı televizyon çeşitleri 4.999 TL ile 38.999 TL arasında satışa sunulacak. Elektronik ev eşyalarından olan Mega Blender Set 1.999 TL, Cam Doğrayıcı 1.199 TL, Airfryer 8 Litre 2.599 TL, Elektrikli Cezve 459 TL, Çelik Kettle 499 TL, Çay Makinesi 1.499 TL ve Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak bahçe bakım ürünlerinde kampanyalı fiyatlar etiketlere yansıdı. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel kataloğu 10 Nisan perşembe…
A101’de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Bebek ürünler, teknoloji ürünleri ve elektronik mutfak ürünlerinde onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak çapa motoru, çim biçme makinesi ve diğer bahçe bakım ürünleri satışta olacak. Beyaz eşyada ise Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 12.799 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 13.499 TL, 356 Litre hacimli No-Frost Buzdolabı 21.99 TL, Ocak, Fırın ve Davlumbazdan oluşan Cam 3’lü Ankastre Set ise 14.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Teknoloji ürünlerinden ekstra bass özellikli kulaklık 349 TL, 128 GB Akıllı Cep Telefonu ise 4.899 TL olacak. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 10 Nisan 2025…