RAFLARDA: BİM 24 Ekim Aktüel Ürün Kataloğu 2025: Elektronik ev ürünleri, spor ekipmanları, ısıtıcı çeşitleri satışta

BİM markette haftanın aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda Titreşim Veren Spor Aleti 2.199 TL, Denge Topu Bosu 1.090 TL, Yoga Topu 259 TL olacak. Spor ekipmanlarının yanı sıra 55 İnç Frameless Google Televizyon 16.900 TL, Beyaz Turbo Ankastre Cam Set 9.450 TL, Waffle Makinesi 1.490 TL, Doğrayıcı 1.449 TL, Dikey Süpürge 1.449 TL, Midi Blender Seti 1.490 TL, Mini Ütü 790 TL, Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL, 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL, 3 Bardaklı Çelik Termos 525 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 24 Ekim aktüel kataloğu ve fiyat listesi…