RAFLARDA: BİM 24 Ekim Aktüel Ürün Kataloğu 2025: Elektronik ev ürünleri, spor ekipmanları, ısıtıcı çeşitleri satışta
BİM 24 Ekim cuma aktüel kataloğu bugün satışa sunuldu. Elektronik ev aletlerinden, spor ekipmanlarına, ısıtıcı çeşitlerinden televizyona onlarca farklı ürün kampanyalı fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Herkesin merakla beklediği Waffle Makinesi 1490 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. BİM’de bu cuma Beyaz Turbo Ankastre Set 9.450 TL, Mini Ütü 790 TL, Dikey Süpürge 1.299 TL, Midi Blender Set 1.490 TL, Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL, Mini Quartz Isıtıcı 599 TL, 3 Bardaklı Çelik Termos 525 TL, Dambıl Seti 899 TL, Düdüklü Tencere 999 TL ve Titreşim Veren Spor Aleti 2.199 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bugün neler var? İşte, BİM Aktüel Kataloğu 24 Ekim cuma ve fiyat listesi…
