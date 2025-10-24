RAFLARDA: BİM 24 Ekim Aktüel Ürün Kataloğu 2025: Elektronik ev ürünleri, spor ekipmanları, ısıtıcı çeşitleri satışta

BİM 24 Ekim cuma aktüel kataloğu bugün satışa sunuldu. Elektronik ev aletlerinden, spor ekipmanlarına, ısıtıcı çeşitlerinden televizyona onlarca farklı ürün kampanyalı fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Herkesin merakla beklediği Waffle Makinesi 1490 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. BİM’de bu cuma Beyaz Turbo Ankastre Set 9.450 TL, Mini Ütü 790 TL, Dikey Süpürge 1.299 TL, Midi Blender Set 1.490 TL, Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL, Mini Quartz Isıtıcı 599 TL, 3 Bardaklı Çelik Termos 525 TL, Dambıl Seti 899 TL, Düdüklü Tencere 999 TL ve Titreşim Veren Spor Aleti 2.199 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bugün neler var? İşte, BİM Aktüel Kataloğu 24 Ekim cuma ve fiyat listesi…

BİM 24 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL

Beyaz Turbo Ankastre Set 9.450 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL 

Mini Ütü 790 TL

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Waffle Makinesi 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.299 TL

Midi Blender Set 1.490 TL

Tüy Toplayıcı 175 TL 

Doğrayıcı 1.449 TL 

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL 

9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL 

11 Dilim Radyatör 2.690 TL 

Dikey Isıtıcı 1.849 TL

Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

Fanlı Isıtıcı 699 TL

3 Bardaklı Çelik Termos 525 TL 

Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL 

Kemerli Spotcu Masaj Tabancası 899 TL 

Ağırlık Fitness Eldiven 159 TL 

Dambıl Seti 899 TL 

Erkek Terlik Çeşitleri 69 TL

Plastik Ürünler 26 TL

Karnıyarık Tenceresi 399 TL

Sütlük 429 TL 

Düdüklü Tencere 999 TL

Titreşim Veren Spor Aleti 2.199 TL

Denge Topu Bosu 1.090 TL 

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 75 TL 

