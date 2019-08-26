Rakamlarla Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı Galataport
ntv.com.tr
Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, "Galataport, Doğuş Grubu'nun ustalık dönemi eseri" dedi. Galataport'a ilk gemi Nisan 2020'de yanaşacak.
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RAKAMLARLA GALATAPORTİstanbul'un dünyaya açılacak yeni kapısı Galataport'a, ilk gemi Nisan 2020'de yanaşacak.
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YILDA 1.5 MİLYON ZİYARETÇİOtelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor.
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GÜNDE 15 BİN YOLCUİşte rakamlarla Galaport İstanbul projesi...
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2020'DE 64 SEFER
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1 MİLYAR DOLARLIK KATKI
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2 MÜZE, 14 BİN METREKARE REKREASYON ALANI
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200 YILDIR HALKA KAPALI
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29 BİN METREKARELİK TERMİNAL
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30 BİN METREKARE PEYZAJ ALANI
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İSTANBUL MODERN İÇİN 45 MİLYON DOLAR
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2 BİN 300 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI
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6 BİN KİLOMETRELİK TESİSAT