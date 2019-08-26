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Rakamlarla Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı Galataport

ntv.com.tr

Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, "Galataport, Doğuş Grubu'nun ustalık dönemi eseri" dedi. Galataport'a ilk gemi Nisan 2020'de yanaşacak.

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    RAKAMLARLA GALATAPORT

    RAKAMLARLA GALATAPORT
    İstanbul'un dünyaya açılacak yeni kapısı Galataport'a, ilk gemi Nisan 2020'de yanaşacak. 

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    YILDA 1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

    YILDA 1.5 MİLYON ZİYARETÇİ
    Otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor.
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    GÜNDE 15 BİN YOLCU

    GÜNDE 15 BİN YOLCU
    İşte rakamlarla Galaport İstanbul projesi...
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    2020'DE 64 SEFER

    2020'DE 64 SEFER
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    1 MİLYAR DOLARLIK KATKI

    1 MİLYAR DOLARLIK KATKI
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    2 MÜZE, 14 BİN METREKARE REKREASYON ALANI

    2 MÜZE, 14 BİN METREKARE REKREASYON ALANI
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    200 YILDIR HALKA KAPALI

    200 YILDIR HALKA KAPALI
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    29 BİN METREKARELİK TERMİNAL

    29 BİN METREKARELİK TERMİNAL
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    30 BİN METREKARE PEYZAJ ALANI

    30 BİN METREKARE PEYZAJ ALANI
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    İSTANBUL MODERN İÇİN 45 MİLYON DOLAR

    İSTANBUL MODERN İÇİN 45 MİLYON DOLAR
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    2 BİN 300 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI

    2 BİN 300 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI
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    6 BİN KİLOMETRELİK TESİSAT

    6 BİN KİLOMETRELİK TESİSAT
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