Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2025 hesaplaması: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Ramazan ayı 1 Mart tarihinde başlarken bayram ise 29 Mart’ta olacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında zamlanırken 3.000 liraya ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ikramiyelerin artışına ilişkin çalışma yapılacağını aktarmıştı. Olası zam oranlarına göre ikramiye hesaplamaları yapıldı. İkramiyelerden dul ve yetim aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi faydalanacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi hesaplaması…
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. 3 günlük bayram tatili öncesinde emeklilerin ikramiye ödemeleri hesaplara aktarılacak. Geçtiğimiz yıl ikramiyeler %50 zamlanarak 3.000 liraya yükselmişti. Emekli ikramiyeleri, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ocak ayında yapılan artış %15.75 olurken emekliler ise ikramiye zam oranlarına odaklandı. Emekli ikramiyelerinde daha önceki dönemlerde yılda tek artış olduğundan ikramiyelerin %15.75’den fazla artması bekleniyor. İkramiyelerin olası zam oranlarına göre %20, %30, %40 ve %50 artması durumunda hesaplamalar tek tek yapıldı. İşte, Emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplamaları…