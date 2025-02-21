Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? 3.000 TL emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak?
3.000 TL olarak geçtiğimiz yıl hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyelerinde yeni artış yapılacak. Emekli bayram ikramiyesi zammı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle beraber dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşından faydalananlar, şampiyon sporcular, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiyelerden yararlanıyor. Emekli bayram ikramiyesi zam senaryolarına ilişkin hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte, bayram ikramiyesi zammı gelişmeleri…
Emeklilerin ek gelir kaynaklarından birisi olan bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Bayram ikramiyesi ödemesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler, ayrıca başvuru alınmadan emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Yılda iki kez artan emekli aylıklarına yapılan zam oranı yüzde 15,75 olurken bayram ikramiyelerine ilişkin beklenti arttı. Peki Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? İşte, yapılan hesaplama…