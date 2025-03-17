RAMAZAN: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ödeme bilgisi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek ikramiyelerin ödeme takvimine odaklandı. Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenirken %33’lük artışla birlikte 4 bin lira oldu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şampiyon sporcular, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığından faydalananlar, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören siviller ve diğer hak sahipleri hem Ramazan Bayramı’nda hem Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecek. Bayram ikramiyesi ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatar? İşte, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme bilgisi…
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar...