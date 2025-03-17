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RAMAZAN: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ödeme bilgisi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek ikramiyelerin ödeme takvimine odaklandı. Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenirken %33’lük artışla birlikte 4 bin lira oldu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şampiyon sporcular, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığından faydalananlar, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören siviller ve diğer hak sahipleri hem Ramazan Bayramı’nda hem Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecek. Bayram ikramiyesi ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatar? İşte, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme bilgisi…

RAMAZAN: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ödeme bilgisi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ

RAMAZAN: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ödeme bilgisi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 2

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi bu hafta Meclis'te görüşülecek. Onay çıkması durumunda Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

RAMAZAN: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ödeme bilgisi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 3

KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Yaklaşık 15.5 milyon emeklinin yararlanacağı emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifin geçmesinin ardından ödeme programı netlik kazanacak.

RAMAZAN: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ödeme bilgisi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 4

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye ödemelerine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Işıkhan kanun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söyledi.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.

RAMAZAN: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ödeme bilgisi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 5

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU

AK Parti Grup  Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 

RAMAZAN: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ödeme bilgisi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 6

SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

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