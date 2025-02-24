Ramazan öncesi tezgahta yerini aldı: Hurma fiyatları ne kadar oldu?
Ramazan ayı öncesi tezgaha inen hurmalarda fiyatların sabit kalması hurmaya olan talebi arttırdı. Vatandaşlar, fiyatların geçen yıla göre değişmemesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, esnaf da satışların arttığını belirtti. Peki, hurma fiyatları ne kadar oldu?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Gaziantep'te hurma alışverişi hız kazandı. Vatandaşlar, fiyatların geçen yıla göre değişmemesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, esnaf da satışların arttığını belirtti.