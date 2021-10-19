Rekor fiyata tay satan Anadolu Tarım İşletmesi gelecek yıla hazırlanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 13:06
Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, 12 Ekim'deki tay satışlarından 8 milyon 630 bin lira gelir elde edildiğini söyledi.
"Cevhertay"ın, TİGEM'in en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçtiğini ifade eden Karabulut, hem bu tay hem de "Demirberke" ile geçen yıla göre de iki rekor birden kırdıklarını dile getirdi.
Kalan 21 baş tayın ise 2022 yılının temmuz ya da ağustos aylarında Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi'nde satılacağını bildiren Karabulut, şöyle devam etti:
"Bu taylar içinde Turbo, Ayabakan, Altaha, Tamerinoğlu, Anka, Yakupbey, Ufukbir gibi şampiyon atların yavruları var. Bunların içinde Serhantay, Demirperde, Balalayka, Gülhatmi, Yalnızefe gibi pistlerde adından söz ettiren atların kardeşleri var.
Eren Karabulut, işletmelerinde yetişen taylara 2,5 yaşına kadar büyük emekle baktıklarını belirtti.
Tayların doğumundan çip takılmasına, kimlik çıkartılmasından satışına kadar geçen zaman zarfında her anlarına şahitlik ettiklerini söyleyen Karabulut, "Yetiştirdiğimiz taylar satışa giderken duygulanıyoruz. Onlar bizim evladımız gibi oluyor. Emaneti yeni sahiplerine teslim ediyoruz ancak insan o sırada duygusallaşıyor.
Bu tayların yarış kazanması bizim emeğimizin karşılığı olarak mutlu ediyor. İnşallah her biri şampiyon olur ve gelecek Arap atı nesilleri için birer mihenk taşı görevi üstlenirler." diye konuştu.