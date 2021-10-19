Rekor fiyata tay satan Anadolu Tarım İşletmesi gelecek yıla hazırlanıyor

Eren Karabulut, işletmelerinde yetişen taylara 2,5 yaşına kadar büyük emekle baktıklarını belirtti.

Tayların doğumundan çip takılmasına, kimlik çıkartılmasından satışına kadar geçen zaman zarfında her anlarına şahitlik ettiklerini söyleyen Karabulut, "Yetiştirdiğimiz taylar satışa giderken duygulanıyoruz. Onlar bizim evladımız gibi oluyor. Emaneti yeni sahiplerine teslim ediyoruz ancak insan o sırada duygusallaşıyor.

Bu tayların yarış kazanması bizim emeğimizin karşılığı olarak mutlu ediyor. İnşallah her biri şampiyon olur ve gelecek Arap atı nesilleri için birer mihenk taşı görevi üstlenirler." diye konuştu.