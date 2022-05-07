Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı

2 milyon 800 bin metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı’nda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i taşıyan uçakların 14 Mayıs’ta ilk inişi gerçekleştireceği havalimanında son hazırlıklar yapılıyor.

Haberler - DHA 07.05.2022 - 14:40

Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 1

’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen ve temelis 3 Nisan 2017'de atılan Rize- açılışa gün sayıyor.

Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 2

Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 3

Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması ile test uçuşu gerçekleşti.

Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 4

İLK UÇAK ERDOĞAN VE ALİYEV’İ TAŞIYACAK

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5‘inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 5

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçaklarla yapılacak.

Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 6
Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 7
Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 8
Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 9
Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 10
Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı - 11

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