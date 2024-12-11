Rize'de çayın çöpü de değer kazandı: Gürcistan ve Almanya'ya satılıyor
Rize'de çay çöpünden üretilen mangal kömürü, pelet, çay sirkesi, metan gazı ve organik gübre sayesinde çayın yüzde 100'ü atıl olmaktan kurtulurken, Gürcistan ve Almanya'ya da mangal kömürü olarak ihraç ediliyor.
Rize Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulan mangal kömürü fabrikasında çayın atıl olan çöp kısmı, işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor. İlk önce pelet olarak karşımıza çıkan çay çöpü, sonrasında ortaya çıkan karbon sayesinde kömür haline gelirken, sıvısı ile organik gübre olarak kullanılıyor. Öte yandan işlem sırasında meydana çıkan metan gazı da tesise enerji olarak kazandırılıyor. Çayın fabrikasyon aşamasında kullanılmayan ve çay çöpü olarak adlandırılan kısmı, bu sayede yeni bir gelir kapısına dönüştürülüyor.