'Robinson Ziya'nın adasında hasat yapıldı

EŞİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ
Uzun yıllardır adada tek başına yaşadığı için yöre halkı tarafından "Robinson Ziya amca" olarak bilinen 4 çocuk babası Abay, uzun yıllar Eskişehir'de ticaretle uğraştığını, eşini trafik kazasında kaybettikten sonra 2005'te memleketi Tunceli
'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndüğünü belirtti. Aynı yıl Keban Baraj Gölü'nde tekneyle gezerken gördüğü adayı doğaya olan sevgisiyle ağaçlandırmaya karar verdiğini ifade eden Ziya Abay, burada 4 bin civarında meyve ağacı yetiştirdiğini kaydetti.