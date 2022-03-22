Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığının 17 milyar dolardan fazla olduğu açıklandı: Zirvede kimler var?

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, çoğu 2020'den günümüze, 35 konak, 43 daire ve 27 diğer gayrimenkulden oluşan 145'ten fazla varlıkla bağlantılı isimleri gösterdi. Toplam değeri 2 milyar dolar olan yedi yat, 11 özel jet ve helikopterin ise sadece altı kişiyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Proje, İngiltere dışında şunları ortaya çıkardı:

26 varlığın Putin'in favori sanayicisi olduğu söylenen Deripaska ile bağlantılı olduğu görüldü. Bu varlıklar arasında milyarlarca dolarlık hisse, Avusturya Alpleri'nde bir otel, bir süper yat, helikopter pisti ve Londra, Paris, Washington DC ve New York'ta lüks mülkler, 60 metrelik bir destek gemisi ve Sardunya'da dört villa içeriyor.