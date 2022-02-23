Rusya’nın Ukrayna’yı işgali tedarik zincirlerini vurabilir: Avrupa’da kıtlık kapıda

GIDA SORUNU KAPIDA

Analistler, Ukrayna'nın Avrupa'nın büyük bir kısmının bağımlı olduğu buğday, arpa, çavdar ve mısır ürettiğini söylerken, Holland, "Hasat mevsimi hala birkaç ay uzakta olsa da, uzun süreli bir çatışma bu sonbaharda ekmek kıtlığı yaratacak ve tüketici fiyatlarını artıracak" diye konuştu.

Bir araştırma şirketi CEO’su Dawn Tiura ise, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok ülkenin de Ukrayna buğday ve mısırına güvendiğini ve bu arzdaki kesintilerin bu bölgelerde gıda güvenliğini etkileyebileceğini söyledi.