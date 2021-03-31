Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı

ntv.com.tr 31.03.2021 - 16:14
ABD, Florida merkezli süpersonik jet firması Aerion, Mach 4+ hıza ulaşabilen AS3TM uçağının ilk görüntüsünü yayınladı.
Saatte yaklaşık 5 bin kilometre hızla gideceği açıklanan uçak ile ilgili geliştirici şirket Aerion, 'potansiyel müşterilerden gelen istekler üzerine inşa edilmiş' kavramsallaştırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Los Angeles’tan Tokyo’ya normal uçakla uçulduğunda sürenin dokuz saatin üzerinde olduğu belirtilirken AS3TM uçağının kullanıma sunulmasıyla birlikte bu sürenin 2,5 saate ineceğinin altı çizildi.
En fazla 50 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak olan AS3TM uçağı ile ilgili geliştirici şirket Aerion, “Firma olarak uçağımızın verimliliğini artırmak ve süpersonik uçuşun çevresel etkisini azaltmak için teknolojideki devrim niteliğindeki ilerlemeleri birleştireceğiz' ifadelerini kullandı.
Uçağın 2027 yılından itibaren kullanıma sunulmasının planlandığı belirtilirken bu yılın başlarında Aerion, ticari yüksek hızlı uçuş ve daha hızlı seyahatin gerçekleştirilmesini hızlandırmak, özellikle Mach 3-5 aralığında hızlarda ticari uçuşu incelemek amacıyla Nasa'nın Langley Araştırma Merkezi ile devam eden ortaklığını genişlettiğini açıklamıştı.
Aerion'un Başkanı ve CEO'su Tom Vice da, “Aerion'da vizyonumuz, insanlığın gezegenimizdeki herhangi iki nokta arasında üç saat içinde seyahat edebileceği bir gelecek inşa etmektir. Süpersonik uçuş başlangıç noktasıdır, ancak bu sadece başlangıçtır” ifadelerini kullandı.
Tom Vice, “Bugün bildiğimiz şekliyle küresel mobilitede gerçekten devrim yaratmak için mümkün olanın sınırlarını zorlamalıyız. AS3TM, uzun vadeli teknoloji yol haritamızın bir sonraki adımını oluşturuyor” derken, “Uçak, Aerion'un yüksek Mach hızları kabiliyetini daha geniş bir kitleye getirecek. Bu yılın ilerleyen zamanlarında tasarımımızla ilgili daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.
Süpersonik jet firması Aerion’un, AS3TM gökyüzüne çıkmadan önce, bin mil / saat (yaklaşık bin 600 km/s) hızla gidebilen AS2 iş jetini piyasaya sürmeye hazırlandığı da belirtildi.
ABD’nin Florida eyaletinin Melbourne şehrindeki Aerion Park’ta 300 adet üretilecek olan jetin 2027 yılından itibaren kullanılmaya başlanacağı bildirildi.