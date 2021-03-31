Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı

‘HEDEFİMİZ İKİ NOKTA ARASINDAKİ SÜREYİ EN FAZLA ÜÇ SAATE İNDİRMEK’

Aerion'un Başkanı ve CEO'su Tom Vice da, “Aerion'da vizyonumuz, insanlığın gezegenimizdeki herhangi iki nokta arasında üç saat içinde seyahat edebileceği bir gelecek inşa etmektir. Süpersonik uçuş başlangıç ​​noktasıdır, ancak bu sadece başlangıçtır” ifadelerini kullandı.