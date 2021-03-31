Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı

Florida merkezli süpersonik jet firması Aerion, saatte yaklaşık 5 bin kilometre hızla gidebilen jet uçak geliştirdiklerini açıkladı. AS3TM adı verilen ve Mach 4+ hıza ulaşabileceği açıklanan uçağın kapasitesinin en fazla 50 kişi olacağı belirtildi. 2027 yılından itibaren 300 adet olarak satışa sunulacağı belirtilen uçağın faaliyete geçmesi durumunda 9 saatlik uçak yolculukları 2,5 saate düşecek.

ntv.com.tr 31.03.2021 - 16:14

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 1

ABD, Florida merkezli süpersonik jet firması Aerion, Mach 4+ hıza ulaşabilen AS3TM uçağının ilk görüntüsünü yayınladı.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 2

Saatte yaklaşık 5 bin kilometre hızla gideceği açıklanan uçak ile ilgili geliştirici şirket Aerion, 'potansiyel müşterilerden gelen istekler üzerine inşa edilmiş' kavramsallaştırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 3

9 SAATLİK YOL 2,5 SAATE İNECEK

Los Angeles’tan Tokyo’ya normal uçakla uçulduğunda sürenin dokuz saatin üzerinde olduğu belirtilirken AS3TM uçağının kullanıma sunulmasıyla birlikte bu sürenin 2,5 saate ineceğinin altı çizildi.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 4

50 KİŞİ TAŞIYACAK

En fazla 50 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak olan AS3TM uçağı ile ilgili geliştirici şirket Aerion, “Firma olarak uçağımızın verimliliğini artırmak ve süpersonik uçuşun çevresel etkisini azaltmak için teknolojideki devrim niteliğindeki ilerlemeleri birleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 5

NASA İLE ORTAKLIK YAPMIŞLARDI

Uçağın 2027 yılından itibaren kullanıma sunulmasının planlandığı belirtilirken bu yılın başlarında Aerion, ticari yüksek hızlı uçuş ve daha hızlı seyahatin gerçekleştirilmesini hızlandırmak, özellikle Mach 3-5 aralığında hızlarda ticari uçuşu incelemek amacıyla Nasa'nın Langley Araştırma Merkezi ile devam eden ortaklığını genişlettiğini açıklamıştı.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 6

‘HEDEFİMİZ İKİ NOKTA ARASINDAKİ SÜREYİ EN FAZLA ÜÇ SAATE İNDİRMEK’

Aerion'un Başkanı ve CEO'su Tom Vice da, “Aerion'da vizyonumuz, insanlığın gezegenimizdeki herhangi iki nokta arasında üç saat içinde seyahat edebileceği bir gelecek inşa etmektir. Süpersonik uçuş başlangıç ​​noktasıdır, ancak bu sadece başlangıçtır” ifadelerini kullandı.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 7

‘BU YIL DAHA FAZLA DETAY PAYLAŞACAĞIZ’

Tom Vice, “Bugün bildiğimiz şekliyle küresel mobilitede gerçekten devrim yaratmak için mümkün olanın sınırlarını zorlamalıyız. AS3TM, uzun vadeli teknoloji yol haritamızın bir sonraki adımını oluşturuyor” derken, “Uçak, Aerion'un yüksek Mach hızları kabiliyetini daha geniş bir kitleye getirecek. Bu yılın ilerleyen zamanlarında tasarımımızla ilgili daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 8

Süpersonik jet firması Aerion’un, AS3TM gökyüzüne çıkmadan önce, bin mil / saat (yaklaşık bin 600 km/s) hızla gidebilen AS2 iş jetini piyasaya sürmeye hazırlandığı da belirtildi.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 9

ABD’nin Florida eyaletinin Melbourne şehrindeki Aerion Park’ta 300 adet üretilecek olan jetin 2027 yılından itibaren kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 10

İŞTE UÇAĞIN DİĞER GÖRÜNTÜLERİ..

Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 11
Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 12
Saatte 5 bin kilometre hızla uçabilen yolcu uçağı açıklandı - 13

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