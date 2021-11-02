Sabancı ve CarrefourSA CEO'ları Büyükada'da çevre temizliği yaptı

"FARKLI BİR ŞEKİLDE KUTLAMAK İSTEDİK"

Etkinlikte konuşma yapan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yıldönümünü her zamankinden çok daha farklı bir şekilde kutlamak istedik. Bu yıl elimize yalnızca bir bayrak değil, bir kazma, bir kürek, bir kovan ve bir de fidan almayı tercih ettik.

Aksaray’dan Adana’ya, Ankara’dan Balıkesir’e, Kocaeli’nden İstanbul’a, Çanakkale’den Mersin’e, Antalya’dan Bursa’ya ve Aydın’a kadar toplam 11 ilde 29 Ekim’de başladığımız 10 Kasım’a kadar sürecek olan toprak canlandırma, fidan dikimi, çevre temizliği, okul yenileme ve biyoçeşitliliğe destek gibi her biri ulvi amaca hizmet eden birçok faaliyete imza atıyoruz. Cumhuriyetimizi sevinç ve coşku içinde çalışarak kutluyoruz" dedi.