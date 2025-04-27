Sadece Yunanistan ve İzmir'de yetiştiği biliniyor: Kilosu 15 bin TL

ÇEŞME'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ

Sakız ağaçlarının dünyada yalnızca Yunanistan'ın Sakız Adası ile Çeşme Yarımadası'nda yetişebildiği biliniyor. Sakız üretimi, 1959 yılında bölgede başlarken ancak uzun süre yeterli ilgiyi görmeyince sekteye uğradı. Son 20 yılda yeniden canlandırılmaya çalışılan sakız ağacı üretimi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 40 bin fidan yetiştirildi ve bunların 20 bini toprakla buluşturuldu.

Gıda ve kozmetik başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bu ürün, artık Çeşme'de yeniden hayat buluyor. Sakız ağacı üreticiliğinin günden güne artmakta olduğunu vurgulayan üretici Hasan Ege Tütüncüoğlu (55), "Damla sakızı, yaklaşık bir yıldır süren uzun çalışmalar sonucunda alınan coğrafi işaretle birlikte, Çeşme'nin ikinci coğrafi işaretli ürünü oldu. Cumhuriyet döneminde tamamen ortadan kalkan sakız ağaçları, sayıları bine kadar düşmüşken şimdi tekrar canlandı" ifadelerini kullandı.