Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: İllere göre promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

Türk-Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin lira nakit ve 10 bin TL para puan olarak promosyon anlaşması yaptığını ifade etti.

Açıklamasının devamında her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Kahveci, “ promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır.

Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır. “ ifadelerini kullandı.

Türk Sağlık Sen Başkanı açıklamasının sonunda Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.