Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: İllere göre promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
06.11.2025 14:48
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı promosyon görüşmeleri illere göre gerçekleştiriliyor. İl Sağlık Müdürlükleri bankalarla görüşme gerçekleştirerek promosyon tutarlarını belirliyor. Türk-Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci promosyon anlaşmalarına ilişkin tutarın 90 bin lira seviyesinde olduğunu ifade etmişti. Kahveci yaptığı açıklamada her yıl bir maaş tutarı olacak şekilde anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar? İşte, promosyon ödemelerinde son durum…
Hastane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezleri ve polikliniklerde çalışan binlerce sağlık çalışanı promosyon anlaşmasına odaklandı. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu çalışanı için promosyon anlaşmaları tamamlandı.
Sağlık çalışanları ise promosyon görüşmelerine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Promosyon anlaşmaları il bazlı yapıldığından farklı tutarlar gündeme geliyor. Türk-Sağlık Sen Başkanı yaptığı açıklamada çalışanı memnun edecek bir anlaşma olması gerektiğinin altını çizmişti.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025 NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı promosyon görüşmeleri illere göre yapılıyor. Görüşmeler merkezden yürütülmediği için farklı tutarlar öne çıkarken Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili ayrıca bir çalışma yaptığı biliniyor.
Henüz rakam netlik kazanmazken Sağlık Bakanlığının Ziraat Bankası’yla birlikte 100 bin lira taban ücret konusunda anlaşma yaptığı ifade edildi. Bakanlıktan resmi bir açıklama gelmedi.
Bazı illerde bankaların promosyon ödemeleri için 70 bin lira seviyesinde teklif yaptığı bilinirken adaletsizlik algısının oluşmaması için Bakanlığın taban ücret belirlemesi bekleniyor. Promosyon ödemelerinin illere göre en düşük 100 bin lira seviyesine ulaşması ön görülüyor.
“BAKANLIK YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPMALI”
Türk-Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin lira nakit ve 10 bin TL para puan olarak promosyon anlaşması yaptığını ifade etti.
Açıklamasının devamında her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Kahveci, “ promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır.
Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır. “ ifadelerini kullandı.
Türk Sağlık Sen Başkanı açıklamasının sonunda Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.