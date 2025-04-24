Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman? 3 yıllık protokol sona eriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 yıllık protokol karşılığında sağlık çalışanlarına yapılan banka promosyon ödemeleri için gözler yeni tarihe çevrildi. Yeni promosyon ödemelerinin ne kadar olacağı, ne zaman ödeneceği sağlık çalışanları tarafından merak ediliyor. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarı 29 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman? 3 yıllık protokol sona eriyor - 1

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve kurumlarda görev yapan yüz binlerce sağlık personeli için promosyon anlaşmalarının yenilenme süreci yaklaşıyor. Mevcut protokolün süresinin dolmasına bir yıl kala, yeni dönem anlaşmalarında öne çıkacak rakamlar ve bankaların tutumu sağlık çalışanları tarafından merakla bekleniyor. Peki, Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

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Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman? 3 yıllık protokol sona eriyor - 2

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROMOSYON BEKLENTİSİ ARTTI

1 Ocak 2023’te imzalanan ve 3 yıl boyunca geçerli olan mevcut banka promosyonu anlaşması kapsamında tüm sağlık çalışanlarına maaş farkı gözetilmeksizin 29 bin TL ödeme yapılmıştı. Bu tutarın 25 bin 200 TL’si nakit olarak hesaba yatırılırken, kalan 3 bin TL ise kredi kartı puanı ve taksitli ödeme olarak verilmişti.

Ancak aradan geçen zamanda memur maaşlarında önemli artışlar yaşandı. Ayrıca, diğer kamu kurumlarında yapılan yeni promosyon anlaşmalarında rakamların 100 bin TL’yi aşması, sağlık çalışanlarını da daha yüksek promosyon beklentisine soktu.

Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman? 3 yıllık protokol sona eriyor - 3

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YENİ PROMOSYON ÜCRETİ NE ZAMAN?

Yeni döneme ait promosyon anlaşmasının resmi olarak Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak ihale süreci, bankalarla müzakereler ve yasal prosedürler dikkate alındığında, sürecin 2025 Eylül veya Ekim aylarında başlaması ve en geç Aralık 2025’te tamamlanması bekleniyor.

Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman? 3 yıllık protokol sona eriyor - 4

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EŞİT ÖDEME

Yeni anlaşmada, tıpkı mevcut protokolde olduğu gibi meslek ayrımı yapılmadan tek tip promosyon ödemesi uygulanması bekleniyor. Daha önce aile hekimleri gibi yüksek maaşlı personel grupları, daha yüksek promosyon talebinde bulunmuş ancak bu talepler karşılık bulmamıştı.

Yeni dönemde de tüm sağlık çalışanlarına eşit ödeme yapılması öngörülüyor.

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