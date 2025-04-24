Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman? 3 yıllık protokol sona eriyor

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROMOSYON BEKLENTİSİ ARTTI

1 Ocak 2023’te imzalanan ve 3 yıl boyunca geçerli olan mevcut banka promosyonu anlaşması kapsamında tüm sağlık çalışanlarına maaş farkı gözetilmeksizin 29 bin TL ödeme yapılmıştı. Bu tutarın 25 bin 200 TL’si nakit olarak hesaba yatırılırken, kalan 3 bin TL ise kredi kartı puanı ve taksitli ödeme olarak verilmişti.



Ancak aradan geçen zamanda memur maaşlarında önemli artışlar yaşandı. Ayrıca, diğer kamu kurumlarında yapılan yeni promosyon anlaşmalarında rakamların 100 bin TL’yi aşması, sağlık çalışanlarını da daha yüksek promosyon beklentisine soktu.