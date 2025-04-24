Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman? 3 yıllık protokol sona eriyor
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 yıllık protokol karşılığında sağlık çalışanlarına yapılan banka promosyon ödemeleri için gözler yeni tarihe çevrildi. Yeni promosyon ödemelerinin ne kadar olacağı, ne zaman ödeneceği sağlık çalışanları tarafından merak ediliyor. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarı 29 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman?
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve kurumlarda görev yapan yüz binlerce sağlık personeli için promosyon anlaşmalarının yenilenme süreci yaklaşıyor. Mevcut protokolün süresinin dolmasına bir yıl kala, yeni dönem anlaşmalarında öne çıkacak rakamlar ve bankaların tutumu sağlık çalışanları tarafından merakla bekleniyor. Peki, Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman?