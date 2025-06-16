Sağlık raporu ücretleri 2025: Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama

Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Ancak, ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak. Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.