Sağlık raporu ücretleri 2025: Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama
2025 yılı itibarıyla sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesini yayımlayarak, bazı sağlık raporlarının artık ücretli olacağını duyurdu. Özellikle aile hekimlikleri üzerinden alınan özel amaçlı raporlar için vatandaşların artık belirli bir ücret ödemesi gerekecek. Peki, 2025 sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? İşte Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama.
Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Ancak, ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak. Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.