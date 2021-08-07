Salçalık domates tarlada 50 kuruş, salçanın kilosu ise markette 12 lira

İlaç ve gübre fiyatlarında ise yüzde yüz artış olduğunu söyleyen Demir, "Her sene artan maliyetlere rağmen ürün fiyatları artmadığı için üreticiler ekimleri azaltıyor. Ortalama 3,5 kilo domatesten 1 kilo salça çıkıyor. Ama market raflarında en ucuz 850 gramlık salça 12-13 liradan satılmakta" sözlerini kullandı.