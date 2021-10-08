Şampiyonların elit tayları satışa sunulacak

Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 12:38
Şu anda başarıyla koşan Demirperde, Balalayka, Oğuzboylu, Gülhatmi gibi atların anne ya da babadan kardeşi olan taylar, yaklaşık 3 yıl boyunca özenle ve titizlikle yetiştirildi. Açık artırma usulüyle satılacak tayların geleceğin şampiyon atları arasında olması bekleniyor.
Geçen yıl 17 baş elit tayın satışından 7 milyon 520 bin lira gelir elde edilmişti.
Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, işletmelerinin TİGEM'in atçılık faaliyeti yaptığı 3 merkezden biri olduğunu söyledi.
İşletmede 100 yılı aşkın süredir at yetiştirildiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:
"Şampiyon tayların bulunduğu Yavuzhan Tavlası'na ait mera alanımız bulunuyor. Şu anda tavlamızda 18 baş elit tayımız var. Bunların içinde şampiyon atlar Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Anka, Ufukbir ve Yakup Bey'in tayları bulunuyor. Bu taylarımızın içinde de şampiyonların çıkmasını bekliyoruz. Özen ve titizlikle yetiştirdik.