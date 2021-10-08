Şampiyonların elit tayları satışa sunulacak

"YENİ ŞAMPİYONLAR, SAHİPLERİ İÇİN PİSTLERDE KOŞACAK"

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, işletmelerinin TİGEM'in atçılık faaliyeti yaptığı 3 merkezden biri olduğunu söyledi.

İşletmede 100 yılı aşkın süredir at yetiştirildiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

"Şampiyon tayların bulunduğu Yavuzhan Tavlası'na ait mera alanımız bulunuyor. Şu anda tavlamızda 18 baş elit tayımız var. Bunların içinde şampiyon atlar Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Anka, Ufukbir ve Yakup Bey'in tayları bulunuyor. Bu taylarımızın içinde de şampiyonların çıkmasını bekliyoruz. Özen ve titizlikle yetiştirdik.