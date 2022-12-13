Samsun ve Amasya kura sonuçları belli oluyor: TOKİ kura çekimi canlı yayın sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu. 4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda bugün Samsun ve Amasya'da inşa edilecek TOKİ konutlarının kurası gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekimi canlı yayını sosyal medya platformlarından takip edilebiliyor.

Samsun ve Amasya kura sonuçları belli oluyor: TOKİ kura çekimi canlı yayın sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı - 1

7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut kura çekimlerinde sıra Samsun ve Amasya'ya geldi. Samsun’da Sosyal Projesi kapsamında yapılacak 4 bin 350 konut hak sahibi için kura çekimleri başladı. 3 gün sürecek kura çekiminde adı kurada adı çıkanlar sevinç gözyaşı döktü.

Samsun ve Amasya kura sonuçları belli oluyor: TOKİ kura çekimi canlı yayın sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı - 2

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. TOKİ kura sonuçları çevrimiçi olarak öğreniliyor. TOKİ isim listesi https://toki.gov.tr/ üzerinden görüntülenebiliyor.

Samsun ve Amasya kura sonuçları belli oluyor: TOKİ kura çekimi canlı yayın sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı - 3

TOKİ 4.ETAP KURA TAKVİMİ

12 Aralık itibarıyla Samsun'da başlayan dördüncü etap kura çekilişi 19 Aralık’a kadar devam edecek.

12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut,

13 Aralık Amasya 1150 konut,

14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık Giresun 1550 konut

19 Aralık Toka 1500 konut

Samsun ve Amasya kura sonuçları belli oluyor: TOKİ kura çekimi canlı yayın sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı - 4

"İLK EVİM, İLK İŞ YERİM" PROJESİNDE İLK 3 ETABIN KURALARI 30 İLDE TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 30 ildeki ilk 3 etabın kuraları tamamlandı. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için Mart 2023'e kadar kuraların tamamlanarak hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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