Samsun ve Amasya kura sonuçları belli oluyor: TOKİ kura çekimi canlı yayın sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut kura çekimlerinde sıra Samsun ve Amasya'ya geldi. Samsun’da Sosyal Projesi kapsamında yapılacak 4 bin 350 konut hak sahibi için kura çekimleri başladı. 3 gün sürecek kura çekiminde adı kurada adı çıkanlar sevinç gözyaşı döktü.
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. TOKİ kura sonuçları çevrimiçi olarak öğreniliyor. TOKİ isim listesi https://toki.gov.tr/ üzerinden görüntülenebiliyor.
12 Aralık itibarıyla Samsun'da başlayan dördüncü etap kura çekilişi 19 Aralık’a kadar devam edecek.
12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut,
13 Aralık Amasya 1150 konut,
14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut
15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut
16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut
17 Aralık Giresun 1550 konut
19 Aralık Toka 1500 konut
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 30 ildeki ilk 3 etabın kuraları tamamlandı. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için Mart 2023'e kadar kuraların tamamlanarak hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.