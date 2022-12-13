Samsun ve Amasya kura sonuçları belli oluyor: TOKİ kura çekimi canlı yayın sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ 4.ETAP KURA TAKVİMİ

12 Aralık itibarıyla Samsun'da başlayan dördüncü etap kura çekilişi 19 Aralık’a kadar devam edecek.



12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut,



13 Aralık Amasya 1150 konut,



14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut



15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut



16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut



17 Aralık Giresun 1550 konut



19 Aralık Toka 1500 konut