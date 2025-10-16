SATIŞA ÇIKTI | A101 aktüel kataloğu 16 Ekim 2025: Keman, 88 tuşlu piyano, 65 inç HD televizyon, kablosuz şarj standı, su sebili ve 125 cc scooter bugün satışta
A101 market, 16 Ekim 2025 Perşembe günü raflarda yerini alan yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sundu. A101'de bu hafta elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine ve müzik tutkunları için birçok yeni ürün öne çıkıyor. Öne çıkan ürünlere arasında 88 tuşlu piyano, bateri seti, 65 inç HD televizyon, kablosuz şarj standı, su sebili, keman, 125 cc scooter ve tamirat aletlerinde dikkat çekici indirimler yer alıyor. Peki, 16 Ekim 2025 tarihli A101 aktüel kataloğu.
A101 16 EKİM 2025 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Bugün A101 raflarında vatandaşların günlük ihtiyaçlarına ve teknolojik ilgilerine hitap eden ürünler yer alıyor. A101'in 16 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçeneklerle müşterilerin ilgisini çekiyor. Özellikle müzikle uğraşanlar için satışa sunulan keman, piyano ve bateri setleri, müzikseverlerin ilgisini çekerken; mutfak ürünleri ise ev hanımlarından öğrencilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.