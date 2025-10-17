SATIŞTA: BİM 17 Ekim aktüel kataloğu 2025: Cuma günü televizyon, çay makinesi, mini buzdolabı ve otomobil ürünleri geliyor

BİM’de yeni haftanın aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Mutfak ürünlerinden, elektronik malzemelere, otomobil araç içi malzemelerden, televizyona, çay tabağından fincan setine kadar farklı ürünler satışa sunulmaya hazırlanıyor. BİM markette herkesin merakla beklediği Şarjlı Kablosuz Süpürge 4999 TL, Tost Makinesi 2.299 TL, 65 İnç Google Televizyon 26.900 TL ve 43 İnç özellikli Full HD Qled Televizyon 11.250 TL’den satışa sunulacak. Otomobil ürünlerinden ise araç telefon tutucu 249 TL, Araç içi numaratör 49 TL, Araç Bel Desteği 69 TL, Araç Çöp Kovası 129 TL, Bardak Tutucu 139 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 17 Ekim cuma aktüel indirimleri…