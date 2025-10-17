SATIŞTA: BİM 17 Ekim aktüel kataloğu 2025: Cuma günü televizyon, çay makinesi, mini buzdolabı ve otomobil ürünleri geliyor

BİM 17 Ekim aktüel kataloğu bugün raflarda yerini aldı. Elektronik ev ürünlerinden teknoloji ürünlerine, otomobil malzemelerinden mama sandalyesine onlarca farklı ürün cuma günü müşterileri bekleyecek. Çay Makinesi 1.790 TL, Tost Makinesi 2.299 TL, Araç İçi Transmitter Şarj Cihazı 179 TL, Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 1.990 TL, Fonksiyonlu Araç İçi Elektrikli Süpürge 1.790 TL, Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL, Katlanır Çamaşır Selesi 319 TL ve Mama Sandalyesi 699 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 17 Ekim aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM’de yeni haftanın aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Mutfak ürünlerinden, elektronik malzemelere, otomobil araç içi malzemelerden, televizyona, çay tabağından fincan setine kadar farklı ürünler satışa sunulmaya hazırlanıyor. BİM markette herkesin merakla beklediği Şarjlı Kablosuz Süpürge 4999 TL, Tost Makinesi 2.299 TL, 65 İnç Google Televizyon 26.900 TL ve 43 İnç özellikli Full HD Qled Televizyon 11.250 TL’den satışa sunulacak. Otomobil ürünlerinden ise araç telefon tutucu 249 TL, Araç içi numaratör 49 TL, Araç Bel Desteği 69 TL, Araç Çöp Kovası 129 TL, Bardak Tutucu 139 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 17 Ekim cuma aktüel indirimleri…

BİM 17 EKİM AKTÜEL KATALOĞU 

Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL

Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

Mini Buzdolabı 4.990 TL

Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL

Çay Makinesi 1.790 TL

Şarjlı Erkek Bakım Seti 699 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Blender 999 TL

Tost Makinesi 2.299 TL

Siyah Nokta Temizleyicisi 349 TL

65 İnç 4K HDR Google Televizyon 26.900 TL

43 İnç Full HD Qled Televizyon 11.250 TL

Manyetik Araç Tutucu 249 TL

Araç İçi Numaratör 69 TL

Araç İçi Transmitter Şarj Cihazı 179 TL

Araç İçi Bardak Tutucu 139 TL

Araç İçi Küllük 129 TL

Izgara Telefon Tutucu 139 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 1.990 TL

Fonksiyonlu Araç İçi Elektrikli Süpürge 1.790 TL

Araç İçi Led Göz 349 TL

Akülü Vidalama 1.750 TL

Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL

Çelik Tencere Ürünleri 319 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 319 TL

Katlanır Çocuk Küveti 559 TL

Katlanır Su Kovası (12 L) 209 TL

Saplı Faraşlı Fırça 79 TL

Mama Sandalyesi 699 TL

