SATIŞTA: BİM 7 Kasım cuma aktüel ürünler kataloğu: Süpürge, televizyon, tencere ve nevresim çeşitleri
05.11.2025 08:11
Son Güncelleme: 07.11.2025 08:03
Haber Merkezi
BİM 7 Kasım cuma kataloğu yarın satışa çıkıyor. Ankastre setten, el ütüsüne, düdüklü tencereden, cep telefonuna onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Haftanın merakla beklenen ürünlerinden olan 65 İnç Ultra HD Televizyon 22.900 TL, Gaming Membran Klavye 669 TL, Gaming Kulaklık 449 TL, Kablolu Mouse 299 TL, Düdüklü Tencere 5.750 TL ve Karnıyarık Tencere 1.450 TL’den satışa sunulacak. BİM’e alternatif olarak süpürge çeşitleri ve temizlik ürünleri geliyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel kataloğu
BİM’de haftanın indirimli ürünleri yoğun ilgi görüyor. Kataloğa göre alışveriş yapmaya hazırlananlar ise indirime girecek ürünlere gözatıyor. BİM markette tost makinesi 2.290 TL, düdüklü tencere 2.490 TL, buharlı el ütüsü ise 2.190 TL olacak.
Herkesin merakla beklediği 65 inç ultra hd televizyon 22.900 TL, A40 Cep Telefonu ise 7.990 TL’den reyonlarda olacak. Gaming ürünlerden olan klavye 699 TL, kulaküstü kulaklık 499 TL, kablolu mouse ise 299 TL’den satışa sunulacak.
BİM 7 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2025
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.750 TL
Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.490 TL
Buharlı El Ütüsü 2.190 TL
Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.190 TL
65 İnç Ultra HD Televizyon 22.900 TL
A40 Cep Telefonu 7.990 TL
Gaming Membran Klavye 669 TL
Gaming Kulaklık 449 TL
Kablolu Mouse 299 TL
Para Sayma Makinesi 2.750 TL
Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL
Wok Tava 999 TL
Düdüklü Tencere 5.750 TL
Karnıyarık Tencere 1.450 TL
Krep Tava 649 TL
2’li Tava Seti 499 TL
Buharlı Ütü 2.090 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL
Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL
Su Isıtıcı 990 TL
Süpürge 5.490 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.190 TL
Doğrayıcı 1.450 TL
Kablolu Epilatör 899 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 899 TL