SATIŞTA: BİM 7 Kasım cuma aktüel ürünler kataloğu: Süpürge, televizyon, tencere ve nevresim çeşitleri

BİM 7 Kasım cuma kataloğu yarın satışa çıkıyor. Ankastre setten, el ütüsüne, düdüklü tencereden, cep telefonuna onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Haftanın merakla beklenen ürünlerinden olan 65 İnç Ultra HD Televizyon 22.900 TL, Gaming Membran Klavye 669 TL, Gaming Kulaklık 449 TL, Kablolu Mouse 299 TL, Düdüklü Tencere 5.750 TL ve Karnıyarık Tencere 1.450 TL’den satışa sunulacak. BİM’e alternatif olarak süpürge çeşitleri ve temizlik ürünleri geliyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel kataloğu

BİM’de haftanın indirimli ürünleri yoğun ilgi görüyor. Kataloğa göre alışveriş yapmaya hazırlananlar ise indirime girecek ürünlere gözatıyor. BİM markette tost makinesi 2.290 TL, düdüklü tencere 2.490 TL, buharlı el ütüsü ise 2.190 TL olacak.

 

Herkesin merakla beklediği 65 inç ultra hd televizyon 22.900 TL, A40 Cep Telefonu ise 7.990 TL’den reyonlarda olacak. Gaming ürünlerden olan klavye 699 TL, kulaküstü kulaklık 499 TL, kablolu mouse ise 299 TL’den satışa sunulacak.

 

BİM 7 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2025

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.750 TL

 

Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

 

Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.490 TL

 

Buharlı El Ütüsü 2.190 TL

 

Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL

 

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.190 TL

65 İnç Ultra HD Televizyon 22.900 TL

 

A40 Cep Telefonu 7.990 TL

 

Gaming Membran Klavye 669 TL

 

Gaming Kulaklık 449 TL

 

Kablolu Mouse 299 TL

Para Sayma Makinesi 2.750 TL

 

Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL

 

Wok Tava 999 TL

 

Düdüklü Tencere 5.750 TL

 

Karnıyarık Tencere 1.450 TL

 

Krep Tava 649 TL

2’li Tava Seti 499 TL

 

Buharlı Ütü 2.090 TL

 

Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

 

Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

 

Su Isıtıcı 990 TL

 

Süpürge 5.490 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.190 TL

 

Doğrayıcı 1.450 TL

 

Kablolu Epilatör 899 TL

 

Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL

 

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

 

Çift Kişilik Nevresim Seti 899 TL

