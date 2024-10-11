Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek?

Savunma Sanayii katılım payı ücretlerinin ne kadar olduğu, hükümet tarafından Meclis Başkanlığına sunulan teklif sonrasında merak ediliyor. Vatandaşlar, Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla işlem hizmet bedeli ödeyecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, kredi kartları, motosikletler, tapu işlemlerinden Savunma Sanayiine bedel aktarılacak. Peki, Savunma Sanayii katılım payı ücretleri ne kadar? Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek?

Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek? - 1

Savunma Sanayii katılım payı ücretleri kapsamında Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kaynaklarının artırılması amacıyla vatandaşlardan hizmet bedeli alınacak. Araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri, kredi kartından katılım payı ücreti kesilecek. 100 CC altı motosikletler MTV kapsamına alınacak. Peki, Savunma Sanayii katılım payı ücretleri ne kadar? Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek?

EKONOMİ HABERLERİ

Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek? - 2

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN KATILIM PAYI ALINMASI TBMM'YE SUNULDU

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artırılması amacıyla bazı işlemlerden katılma payı alınacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek? - 3

SAVUNMA SANAYİİNE KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?

Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla taslakta yer alan düzenlemeler şu şekilde:

Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar,

Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira,

Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira,

Noterlerde yapılan; sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira,

Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira,

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek? - 4
Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek? - 5

100 CC ALTI MOTOSİKLETLER VERGİ KAPSAMINA ALINACAK

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni bir düzenleme yapılıyor.

Buna göre motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.

Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek? - 6

DRONE VE SAATLERE VERGİ GELİYOR

Özel Tüketim Vergisi'nde de drone’lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üzerinde olan kol saatleri vergi kapsamına alınıyor.

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