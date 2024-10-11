Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek?
Savunma Sanayii katılım payı ücretlerinin ne kadar olduğu, hükümet tarafından Meclis Başkanlığına sunulan teklif sonrasında merak ediliyor. Vatandaşlar, Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla işlem hizmet bedeli ödeyecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, kredi kartları, motosikletler, tapu işlemlerinden Savunma Sanayiine bedel aktarılacak. Peki, Savunma Sanayii katılım payı ücretleri ne kadar? Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek?
Savunma Sanayii katılım payı ücretleri kapsamında Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kaynaklarının artırılması amacıyla vatandaşlardan hizmet bedeli alınacak. Araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri, kredi kartından katılım payı ücreti kesilecek. 100 CC altı motosikletler MTV kapsamına alınacak. Peki, Savunma Sanayii katılım payı ücretleri ne kadar? Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek?