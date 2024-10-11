Savunma Sanayii katılım payı ücretleri: Savunma Sanayiine kim, ne kadar ödeyecek?

SAVUNMA SANAYİİNE KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?

Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla taslakta yer alan düzenlemeler şu şekilde:



Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar,



Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira,



Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira,



Noterlerde yapılan; sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira,



Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira,



Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.