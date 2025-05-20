SED ödemesi sorgulama (Mayıs): SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı yattı mı, ne kadar?

SED yani sosyal ekonomik destek hizmeti, her ay hak sahiplerinin hesaplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Mayıs ayı ödemeleri de hesaplarda yerini aldı. Fırsat eşitliği sağlamak adına uygulamaya konan SED yardımı ne kadar? SED Mayıs ayı ödemeleri sorgulama ekranı...

SED ödemesi sorgulama (Mayıs): SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı yattı mı, ne kadar? - 1

Mayıs ayı SED yardımı ödemeleriyle ilgili son durum merak ediliyor. SED yardımı, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocuklarının bakımını ev ortamında sürdürebilmeleri amacıyla yapılan bir sosyal destek programıdır. Bu yardım sayesinde çocukların korunma altına alınmasına gerek kalmadan, aile yanında sağlıklı bir şekilde büyümeleri hedeflenmektedir. Yardım tutarı, çocuğun eğitim durumu ve ailenin gelir düzeyine göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki, mayıs ayı SED yardımı yattı mı?

EKONOMİ HABERLERİ

SED ödemesi sorgulama (Mayıs): SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı yattı mı, ne kadar? - 2

MAYIS AYI SED YARDIMI YATTI MI?

SED yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bakan Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.

SED ödemesi sorgulama (Mayıs): SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı yattı mı, ne kadar? - 3

SED YARDIMI NASIL SORGULANIR?

SED yardımının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altındaki “Sosyal ve Ekonomik Destek Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanabilirler.

Ayrıca banka hesaplarınızı veya PTT kartınızı da kontrol ederek ödeme bilgilerine ulaşabilirsiniz.

SED ÖDEMESİ SORGULAMA

SED ödemesi sorgulama (Mayıs): SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı yattı mı, ne kadar? - 4

2025 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı nisan ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER