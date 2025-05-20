SED ödemesi sorgulama (Mayıs): SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı yattı mı, ne kadar?

Mayıs ayı SED yardımı ödemeleriyle ilgili son durum merak ediliyor. SED yardımı, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocuklarının bakımını ev ortamında sürdürebilmeleri amacıyla yapılan bir sosyal destek programıdır. Bu yardım sayesinde çocukların korunma altına alınmasına gerek kalmadan, aile yanında sağlıklı bir şekilde büyümeleri hedeflenmektedir. Yardım tutarı, çocuğun eğitim durumu ve ailenin gelir düzeyine göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki, mayıs ayı SED yardımı yattı mı?