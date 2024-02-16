SED yardımı ne zaman yatacak? 2024 Şubat SED ödemeleri
2024 Şubat ayı SED yardımı ödemelerinin ne zaman yatacağı, çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla her ay SED yardımı yapılıyor. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi. İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED yardımı ödemeleri, her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Tüm gözler şimdi bu yılın ikinci ödemelerinde. İşte, 2024 Şubat SED ödemeleri...