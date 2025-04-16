SED yardımı Nisan ayı ödemeleri: SED yardımı yattı mı? (2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleri)

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin nisan ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yardıma muhtaç ailelerin çocukları için, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen SED yardımı ödemelerinin nisan ayında hesaplara yatırılacağı tarih, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Peki, 2025 nisan ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar?

SED yardımı Nisan ayı ödemeleri: SED yardımı yattı mı? (2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleri) - 1

2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleriyle ilgili beklenen haber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geldi. SED ödemeleri, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Nisan ayı SED yardımı ödemeleri için tarih netleşti. Peki, 2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, SED yardımı ne kadar oldu?

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SED yardımı Nisan ayı ödemeleri: SED yardımı yattı mı? (2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleri) - 2

NİSAN AYI SED YARDIMI YATTI MI?

Nisan ayı SED yardımı ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı sorgulanmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

SED yardımı Nisan ayı ödemeleri: SED yardımı yattı mı? (2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleri) - 3

2025 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı nisan ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.

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