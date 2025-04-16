SED yardımı Nisan ayı ödemeleri: SED yardımı yattı mı? (2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleri)

2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleriyle ilgili beklenen haber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geldi. SED ödemeleri, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Nisan ayı SED yardımı ödemeleri için tarih netleşti. Peki, 2025 nisan ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, SED yardımı ne kadar oldu?