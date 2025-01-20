SED yardımı ödemeleri yattı mı, farklar ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar oldu? (2025 ocak ayı SED yardımı ödemeleri)

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin ocak ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yardıma muhtaç ailelerin çocukları için, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen SED yardımı ödemelerinin ocak ayında ne kadar olduğu ve SED farklarının yatırılacağı tarih açıklandı. Peki, 2025 ocak ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

SED yardımı ödemeleri yattı mı, farklar ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar oldu? (2025 ocak ayı SED yardımı ödemeleri) - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin, ocak ayında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödenen SED yardımları için ocak ayı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, 2025 ocak ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, farklar ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

SED yardımı ödemeleri yattı mı, farklar ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar oldu? (2025 ocak ayı SED yardımı ödemeleri) - 2

OCAK AYI SED YARDIMI YATTI MI?

Ocak ayı SED yardımı ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı sorgulanmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

SED yardımı ödemeleri yattı mı, farklar ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar oldu? (2025 ocak ayı SED yardımı ödemeleri) - 3

BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde desteklediklerini anımsatan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını aktardı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çabaladıklarının altını çizen Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

SED yardımı ödemeleri yattı mı, farklar ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar oldu? (2025 ocak ayı SED yardımı ödemeleri) - 4

SED FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SED ile ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesi için çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

SED yardımı ödemeleri yattı mı, farklar ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar oldu? (2025 ocak ayı SED yardımı ödemeleri) - 5

2025 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.

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