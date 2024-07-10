Şeker gibi ürünler pazar tezgahında yerini aldı! Bu yıl hızlı başladı, lezzeti toprağından kaynaklanıyor

Pazarlama konusunda bir sıkıntımız yok. İstek üzerine malı topluyoruz, pazara çekmiyoruz yeri hazır, müşterisi bizi bekliyor. Hava şartlarından dolayı dökümler çok güzel. Geçen sene hava şartlarından dolayı pek bir şey elde edemedik. Geçen seneye göre bu sene pazarlaması daha güzel. Geçen sene böyle bir fiyat yoktu, daha kötüydü. Maliyetimiz var ama üstesinden gelinmeyecek bir maliyet değil. Kavun kazandıran bir mahsul. Karpuzla kıyaslanmayacak bir ürün. Karpuzu bir kere toplarsınız, kavunun 7-8 kere hasadı olur. Bafra kavununun lezzetli toprağından kaynaklanıyor. Dışardan gelen kavunlarla kıyaslarsak Bafra kavunu hem daha dayanıklı oluyor hem de daha şekerli oluyor. Yıllardır bu işin içindeyiz. Satışı olmazsa, pazarlaması olmazsa üretimi yapılmaz. Sevilmeyen malı da kimse almaz. Sevilen malı satıyoruz. Bafra'mızın adını da yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.