Şeker gibi ürünler pazar tezgahında yerini aldı! Bu yıl hızlı başladı, lezzeti toprağından kaynaklanıyor
Samsun'un Bafra Ovası'nda yaklaşık 13 bin 500 dekar alanda ekilen karpuz, 9 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılan örtü altı kavunun hasadına başlandı. 'Şeker gibi' ürünler tezgahlarda yerini aldı.
Sezona dönüm başı 60 bin lira ile başlayan karpuzun şu anda dönümü 35 bin liraya düştü. Dönüm başı 25 bin lira maliyeti olan karpuzun önümüzdeki günlerde tekrar yükselişe geçmesi bekleniyor. Karpuz üreticileri, Adana’nın güneşten yanmış karpuzlarını marketlerin ucuza sattığını, bunun da piyasayı düşürdüğünü söyledi.