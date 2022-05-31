Selçuk Bayraktar Reuters’a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

Öte yandan, Rusya, iki hafta önce, Moskova'nın yörüngedeki uyduları kör edebileceğini ve insansız hava araçlarını yok edebileceğini söylediği bir mobil sistem de dahil olmak üzere yeni nesil lazer silahlarının lansmanını yaptı. Ancaki İstanbul'da doğan ve Pennsylvania Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gören Bayraktar, bu tür silahların TB2'ye karşı etkisiz olduğunu belirterek, "Rusya’nın araçlarının menzilleri sınırlıdır, bu nedenle sizin duyu ve mühimmat menziliniz daha uzunsa, etkili olmayacaklardır" dedi.