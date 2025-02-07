Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı
Antalya'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için 'Dünyanın çiçek merkezi' Hollanda başta olmak üzere 30 ülkeye, 75 milyon dal çiçek ihraç edildi. 8-10 milyon dolarlık çiçek ihracatının en çok tercih edileni yine kırmızı karanfil oldu. Sektör geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 büyüme kaydetti.
Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.