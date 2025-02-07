Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı

En çok ihracatını artıran ilk 5 sektörden biri olduklarını da belirten Yılmaz, "Geçen yılın Sevgililer Günü'ne kıyasla yüzde 20 oranında artışımız var. Sevgililer Günü için 75 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu. 8-10 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz.

Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Rusya'ya çiçek gönderdik. Karanfil yine en çok tercih edilen çiçek oldu" dedi.