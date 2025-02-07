Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı

Antalya'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için 'Dünyanın çiçek merkezi' Hollanda başta olmak üzere 30 ülkeye, 75 milyon dal çiçek ihraç edildi. 8-10 milyon dolarlık çiçek ihracatının en çok tercih edileni yine kırmızı karanfil oldu. Sektör geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 büyüme kaydetti.

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 1

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 2

'Dünyanın çiçek merkezi' olarak kabul edilen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, savaştaki iki ülke Rusya ve Ukrayna'ya da çiçek ihraç ediyor.

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 3

30 Avrupa ve Balkan ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumunda olan turizm kenti, 14 Şubat Sevgililer Günü için 8-10 milyon dolar değerinde 75 milyon dal çiçek gönderdi.

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 4

Çiçekler arasında bu yıl da liste başını karanfil aldı. Aşk ve sevgiyi temsil ettiği için en çok tercih edilen renk de kırmızı oldu.

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 5

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sevkiyatlarının sonuna yaklaştıklarını ifade etti. TIR ve uçak kargolarla çiçeklerin gönderildiğini belirten Yılmaz, 2025 yılına da hızlı başladıklarını söyledi.

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 6

En çok ihracatını artıran ilk 5 sektörden biri olduklarını da belirten Yılmaz, "Geçen yılın Sevgililer Günü'ne kıyasla yüzde 20 oranında artışımız var. Sevgililer Günü için 75 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu. 8-10 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz.

Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Rusya'ya çiçek gönderdik. Karanfil yine en çok tercih edilen çiçek oldu" dedi.

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 7

İsmail Yılmaz, çiçek üretimi yapılan arazilerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeteri kadar üretim alanı bulamadıklarını söyledi. Arazi sorununun çözülmesi halinde ihracatın daha fazla döviz getirisi sağlayacağını da ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 8

"Satın alınabilecek ya da kiralanacak yerler bulmakta sorun yaşıyoruz. Hazineye ait atıl vaziyetteki arazilerin sektöre kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu daha fazla üretim ve daha fazla döviz demek. Kenya bu modeli uyguladı ve sıfır olan ihracat geliri bugün 850 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştı"

Sevgililer günü telaşı başladı: Antalya'dan 30 ülkeye çiçek ihracatı! En çok kırmızı karanfil satıldı - 9
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