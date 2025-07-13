SGK emekli maaş farkları ödeme programı 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkı ödemeleri için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu’na çevrildi. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Memur emeklileri %15.57, SSK ve Bağ-kur emekli aylıklarına ise %16.67 zam geldi. En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme tamamlandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Temmuz ayı itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira oldu. Emekli maaşı ödeme günleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz’da başlayacak. Peki Emekli maaş farkı 2025 ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme takvimi…
SGK maaş farkı ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından araştırılıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz tamamlanmadı. Kök maaşa yapılacak artış Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve en düşük emekli maaşı %16.67 artacak. Geçtiğimiz zam döneminde farklar sonradan hesaplara aktarılmıştı. Emekli maaşı ödemelerine kısa bir zaman kala fark ödeme tarihleri gündeme geldi. En düşük emekli zammına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. SSK maaş ödemeleri 17’sinde Bağ-Kur aylıkları ise 25’inde yatırılacak. Peki 2025 Emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında yapılacak? İşte, ödemelerde son durum…