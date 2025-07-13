SGK emekli maaş farkları ödeme programı 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

SGK maaş farkı ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından araştırılıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz tamamlanmadı. Kök maaşa yapılacak artış Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve en düşük emekli maaşı %16.67 artacak. Geçtiğimiz zam döneminde farklar sonradan hesaplara aktarılmıştı. Emekli maaşı ödemelerine kısa bir zaman kala fark ödeme tarihleri gündeme geldi. En düşük emekli zammına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. SSK maaş ödemeleri 17’sinde Bağ-Kur aylıkları ise 25’inde yatırılacak. Peki 2025 Emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında yapılacak? İşte, ödemelerde son durum…