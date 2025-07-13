SGK emekli maaş farkları ödeme programı 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödemeleri için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu’na çevrildi. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Memur emeklileri %15.57, SSK ve Bağ-kur emekli aylıklarına ise %16.67 zam geldi. En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme tamamlandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Temmuz ayı itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira oldu. Emekli maaşı ödeme günleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz’da başlayacak. Peki Emekli maaş farkı 2025 ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme takvimi…

SGK emekli maaş farkları ödeme programı 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - 1

SGK maaş farkı ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından araştırılıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz tamamlanmadı. Kök maaşa yapılacak artış Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve en düşük emekli maaşı %16.67 artacak.  Geçtiğimiz zam döneminde farklar sonradan hesaplara aktarılmıştı. Emekli maaşı ödemelerine kısa bir zaman kala fark ödeme tarihleri gündeme geldi. En düşük emekli zammına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. SSK maaş ödemeleri 17’sinde Bağ-Kur aylıkları ise 25’inde yatırılacak. Peki 2025 Emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında yapılacak? İşte, ödemelerde son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

SGK emekli maaş farkları ödeme programı 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - 2

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri henüz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulmadı. En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme bu hafta yetişmediğinden Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Maaş ödemelerinin başlayacağı tarihe kadar düzenlemenin geçmesi beklenmiyor. 

SGK emekli maaş farkları ödeme programı 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - 3

Bu sebeple maaşını alt sınırdan alanların fark ödemelerinin ayrıca yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zammın fark ödemeleri 11 Şubat’ta ödenmeye başlanmıştı. Bu yılda fark ödemelerinin Ağustos ayına sarkması ön görülüyor. SGK tarafından ödeme programı yayınlandığında detaylar eklenecektir.

SGK emekli maaş farkları ödeme programı 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - 4

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI 2025 ÖDEME GÜNLERİ 

SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’si ve 26’sı arasında tahsis numarasına göre yapılıyor. Bağ-kur emeklileri ise maaşlarını 25-28’i arasında alıyor. Ödeme takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

SSK (4A) EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEMELERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz

SGK emekli maaş farkları ödeme programı 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - 5

4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Temmuz’da zamlı emekli maaşlarını alırlar.

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