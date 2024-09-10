SGK prim borcu sorgulama 2024: GSS prim borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı)
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) prim borcu sorgulama ekranı, GSS borcunu hesaplamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden prim borçlarını öğrenebiliyor. Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirilmişti. Peki, 2024 GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?
SGK tarafından vatandaşlara sağlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kimlerin yer aldığı ve kimlerin GSS prim borcu ödemesi gerektiği merak ediliyor. Çalışanların işveren tarafından ödenen GSS borçları, çalışmalar tarafından bireysel ödenmek zorunda kalıyor. Bu nedenle GSS borcu olduğunu bilmeyen vatandaşların her ay borcu çıkabiliyor. Peki, 2024 GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?