SGK prim borcu sorgulama 2024: GSS prim borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı)

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) prim borcu sorgulama ekranı, GSS borcunu hesaplamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden prim borçlarını öğrenebiliyor. Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirilmişti. Peki, 2024 GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?

SGK prim borcu sorgulama 2024: GSS prim borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 1

SGK tarafından vatandaşlara sağlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kimlerin yer aldığı ve kimlerin GSS prim borcu ödemesi gerektiği merak ediliyor. Çalışanların işveren tarafından ödenen GSS borçları, çalışmalar tarafından bireysel ödenmek zorunda kalıyor. Bu nedenle GSS borcu olduğunu bilmeyen vatandaşların her ay borcu çıkabiliyor. Peki, 2024 GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?

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SGK prim borcu sorgulama 2024: GSS prim borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 2

GSS PRİM BORCU NEDİR?

Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.

Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.

SGK prim borcu sorgulama 2024: GSS prim borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 3

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

SGK prim borcu sorgulama 2024: GSS prim borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 4

GSS borcunu zamanında ödemeyenlerden, SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir. Eğer borcun yalnızca bir kısmı ödenirse sağlık hizmetlerinden faydalanılamaz.

SGK prim borcu sorgulama 2024: GSS prim borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 5

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

GSS borç sorgulama işlemini internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz.


E-Devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılmaktadır.

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