Sherlock Holmes filmine konu olan 'deli bal'da üretim dönemi başladı

"1-2 SENE ÖNCEDEN İNSANLAR SIRAYA GİRİYOR"

İnebolu ilçesinin Uluköy köyünde deli bal üretimi yapan Zülkif Özcan da bu balı sadece Kafkas arısının yaptığını söyledi.

Doğu Karadeniz'de aynı bala "komar balı" denildiğini belirten Özcan, "Havalar müsait giderse verim iyi olur, gitmezse kötü. Öksürük, boğaz yanması, mide ekşimesi gibi rahatsızlık için kullanılır. Astım, bronşite çok iyi geldiği biliniyor. Bir kaşık yendiğinde şifa olur, fazlası zararlıdır.

Zamanı kısıtlı olduğu için çok az üretiliyor. Yoğun talep var. 1-2 sene önceden insanlar sıraya giriyor. Geçen yıl corona virüs nedeniyle bal bir anda tükendi. Bu hastalık bal satışlarını da artırdı. Kovanlardaki bal bile satıldı"