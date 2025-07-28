Sıfır faizli kredi kampanyaları Temmuz 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 90 bin TL faizsiz kredi fırsatı
Faizsiz kredi arayışında olan vatandaşlar için Temmuz 2025 güncel kampanyaları açıklandı. Bankalar, artan ekonomik zorluklara karşı müşterilerine nefes aldıracak yeni sıfır faizli kredi imkanlarını duyurdu. Bu ay itibarıyla farklı bankalar, toplamda 90.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor. Özellikle nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde faiz ödemeden kredi kullanmak isteyen bireyler için cazip fırsatlar öne çıkıyor. Peki, sıfır faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte Temmuz 2025 itibarıyla faizsiz kredi veren bankalar ve sundukları kampanyaların ayrıntıları...
Faizsiz kredi imkanından yararlanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen faizsiz kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar müşterilerine 6 ay vadeyle 90 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı veriyor. Bankalar, müşterilerine ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans desteği sağlıyor. İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla 0 faizli kredi veren bankalar listesi.