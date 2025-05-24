Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı
Sıfır faizli kredi veren bankalar listesi her ay güncellenmeye devam ediyor. Mayıs 2025 itibarıyla tüketicilere destek olmak isteyen bazı bankalar, dikkat çeken sıfır faizli kredi kampanyaları başlattı. Artan yaşam maliyetleri ve nakit ihtiyacının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, faizsiz kredi veren bankaları araştırmaya başladı. İşte Mayıs ayına özel faizsiz kredi veren bankalar ve 4 farklı bankadan toplamda 75.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatları.
2025 mayıs ayı sonlarında faizsiz kredi fırsatları bankalar tarafından güncellenmeye başladı. Her ay nakit ihtiyacı olan yeni müşterilere özel faizsiz kredi veren bankalar, belli koşulları karşılamaları karşılığında 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanımı yapabiliyor. Peki, hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 4 bankadan 75.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı.