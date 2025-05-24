Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı

Sıfır faizli kredi veren bankalar listesi her ay güncellenmeye devam ediyor. Mayıs 2025 itibarıyla tüketicilere destek olmak isteyen bazı bankalar, dikkat çeken sıfır faizli kredi kampanyaları başlattı. Artan yaşam maliyetleri ve nakit ihtiyacının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, faizsiz kredi veren bankaları araştırmaya başladı. İşte Mayıs ayına özel faizsiz kredi veren bankalar ve 4 farklı bankadan toplamda 75.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatları.

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 1

2025 mayıs ayı sonlarında faizsiz kredi fırsatları bankalar tarafından güncellenmeye başladı. Her ay nakit ihtiyacı olan yeni müşterilere özel faizsiz kredi veren bankalar, belli koşulları karşılamaları karşılığında 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanımı yapabiliyor. Peki, hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 4 bankadan 75.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı.

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Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 2

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankalarda faizsiz kredi tutarları 75 bin liraya yükseldi. 4 banka 0 faizli kredi oranlarını 75 bin liraya kadar güncelledi.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 3

ING: 50 BİN TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 4

QNB: 75 BİN 

50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 5

AKBANK: 60 BİN TL

35 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 6

GARANTİ BBVA: 75 BİN TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 7

ALBARAKA: 75 BİN TL

25 bin TL vade farksız finansman
50 bin TL alışveriş kredisi (6 ay vadeli)

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 8

İŞ BANKASI: 55 BİN TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 9

TEB: 75 BİN TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 10

ENPARA: 50 BİN TL

Yeni müşterilere özel 50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı - 11

DENİZBANK: 45 bin TL

20 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

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