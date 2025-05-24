Sıfır faizli kredi veren bankalar Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 4 bankadan 75 bin TL'lik faizsiz kredi fırsatı

2025 mayıs ayı sonlarında faizsiz kredi fırsatları bankalar tarafından güncellenmeye başladı. Her ay nakit ihtiyacı olan yeni müşterilere özel faizsiz kredi veren bankalar, belli koşulları karşılamaları karşılığında 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanımı yapabiliyor. Peki, hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 4 bankadan 75.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı.