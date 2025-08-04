Sigaraya yeni zam: Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibariyle geçerli olacak

Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından yapıldı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dündar, zam kararı sonrası yeni fiyatları duyurdu.

Sigaraya yeni zam: Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibariyle geçerli olacak - 1

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya gelen yeni zammı duyurdu. Dündar’ın açıklamasına göre Marlboro ve Parliament gibi markaların da dahil olduğu Philip Morris grubu sigaralara zam yapıldı.


EKONOMİ HABERLERİ

Sigaraya yeni zam: Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibariyle geçerli olacak - 2

PHİLİP MORRİS SİGARA GRUBU FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zam sonrası PM grubundaki en ucuz sigara 90 TL, en yüksek fiyat ise 100 TL seviyesine çıktı. Yeni fiyat listesi bayilere gönderilirken, zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Sigaraya yeni zam: Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibariyle geçerli olacak - 3

ÖTV ZAMMI OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz temmuz ayında 65 yaş aylığından engelli maaşına, kıdem tazminat tavanından bedelli askerlik ücretinin yanı sıra, akaryakıt, alkol ve sigara fiyatlarında da değişiklik yaşandı.

Sigaraya yeni zam: Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibariyle geçerli olacak - 4

Özel Tüketim Vergisi'ne gelen artış otomatik olarak gerçekleşti. ÖTV'yi etkileyecek artış oranı yüzde 15.71 olarak gerçekleşti. Sigaranın oransal ÖTV'si yüzde 50 seviyesinde. Bunun yanında maktu vergi, KDV ekleniyor.

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