Sigaraya yeni zam: Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibariyle geçerli olacak
Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından yapıldı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dündar, zam kararı sonrası yeni fiyatları duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya gelen yeni zammı duyurdu. Dündar’ın açıklamasına göre Marlboro ve Parliament gibi markaların da dahil olduğu Philip Morris grubu sigaralara zam yapıldı.