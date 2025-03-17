Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor
Siirt'te yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretimi yapılan tesis, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılıyor.
Siirt'te yetiştirilen fidanlar, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerine de gönderiliyor. Siirt Baykan kara yolu üzerinde yer alan tesiste yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretilerek, Siirt'in fıstık üretiminde önemli bir merkez haline gelmesi sağlanıyor.