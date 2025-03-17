Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor

''İŞÇİ BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ''

Fıstık fidanı yetiştiricisi olan Hamza Keleş 2000 yılında bu işe başladığını belirterek şunları söyledi:

"Babamız çiftçi olduğu için biz de çiftçiliğe devam ediyoruz. 2000 yılından bugüne kadar tahmini olarak 25 milyon adet fıstık üretimimiz oldu. Bu seneki üretimimiz 1,5 milyon adettir. Üretim ve istihdam alanından çok mutluyuz. İşçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ekonomik anlamda ciddi getirisi var. Sadece Doğu Anadolu değil, Türkiye'nin birçok iline hatta yurt dışına fidan sevkiyatımız var ve devam ediyor. Bundan dolayı mutluyum.''



