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Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor

Siirt'te yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretimi yapılan tesis, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılıyor.

Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor - 1

Siirt'te yetiştirilen fidanlar, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerine de gönderiliyor. Siirt Baykan kara yolu üzerinde yer alan tesiste yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretilerek, Siirt'in fıstık üretiminde önemli bir merkez haline gelmesi sağlanıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor - 2

''İŞÇİ BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ''

Fıstık fidanı yetiştiricisi olan Hamza Keleş 2000 yılında bu işe başladığını belirterek şunları söyledi:

"Babamız çiftçi olduğu için biz de çiftçiliğe devam ediyoruz. 2000 yılından bugüne kadar tahmini olarak 25 milyon adet fıstık üretimimiz oldu. Bu seneki üretimimiz 1,5 milyon adettir. Üretim ve istihdam alanından çok mutluyuz. İşçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ekonomik anlamda ciddi getirisi var. Sadece Doğu Anadolu değil, Türkiye'nin birçok iline hatta yurt dışına fidan sevkiyatımız var ve devam ediyor. Bundan dolayı mutluyum.''

Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor - 3

''AVRUPA'YA DA İHRAÇ EDİLİYOR''

Kaliteli fıstığın Siirt'te üretildiğini belirten işçi Ahmet Can ise "Siirt bölgesine genelde en çok buradan fıstık dağıtılıyor. Bu bölgelerin en kaliteli fıstığı burada üretiliyor. Genel olarak Türkiye'nin her yeri, burayı tercih ediyor. Burada ürettiğimiz fıstıklar çok verimli oluyor. Hatta yetişen fıstık ağaçlarının büyümüş olanları genelde Avrupa'ya da ihracat ediliyor" diye konuştu.

Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor - 4
Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor - 5
Siirt'te yetişip Avrupa'ya ihraç ediliyor: Yıllık üretimi 1 milyonu geçti, bölgenin kalkınmasını sağlıyor - 6
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