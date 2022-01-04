Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 11:24 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 11:38
Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, ABD’nin California eyaletinde aylarca süren bir davanın sonunda yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulundu.
BBC'nin haberine göre; savcılar Holmes'un hastalıkları birkaç damla kanla tespit edebileceğini öne sürdüğü teknoloji hakkında bilerek yalan söylediğini açıkladı.
Jüri üyeleri, Holmes'u yatırımcılara karşı dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve üç adet elektronik dolandırıcılık dahil olmak üzere dört suçlamadan suçlu buldu. Ancak, Holmes her biri en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren suçlamaları reddetti.
Bununla birlikte Holmes gözaltına alınmadı, ceza için henüz bir tarih teyit edilmedi ve önümüzdeki hafta bir duruşma daha yapılması planlanıyor. 37 yaşındaki girişimci, toplamda 11 suçlamayla karşı karşıya kaldı ve halkı dolandırmakla ilgili yöneltilen dört iddiadan suçlu bulunmadı.
Bununla birlikte, Holmes kurduğu Theranos, bir noktada 9 milyar dolar değerindeydi ve bir zamanlar Silikon Vadisi'nin gözdesiydi. Firma, sağlık sektöründe devrim yaratacağına söz verdi.
Ancak, Wall Street Journal tarafından yapılan bir haberde kan testi teknolojisinin çalışmadığının bildirilmesinin ardından 2015 yılında gözden düştü.
Diğer taraftan duruşmalarda yaklaşık dört ay boyunca, sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüriye, düşüşü Silikon Vadisi'ni sarsan eski "kendi kendini yetiştirmiş dünyanın en genç kadın milyarderinin" iki tamamen farklı anlatımı sunuldu.
Yaklaşık 30 tanığı çağıran savcılık, Holmes'un yatırımcılara sattığı ürünün sahte olduğunu bildiğini, ancak firmanın başarısı konusunda kararlı olduğunu aktardı.
Aynı zamanda, birden fazla laboratuvar yöneticisi, Holmes'a Theranos'un teknolojisindeki kusurları anlattıklarını, ancak endişelerinin dikkate alınmadığını söyledi. Holmes ise bu uyarılara rağmen yatırımcılara teknolojinin planlandığı gibi çalıştığını aktarmaya devam etti.
Savcı Jeff Schenk davanın kapanış konuşmasında, "Holmes" iş başarısızlığına karşı sahtekarlığı seçti. Yatırımcılara ve hastalara karşı dürüst olmamayı seçti. Bu seçim sadece duygusuz değildi, aynı zamanda onu bir suçlu hale getirdi" dedi.
Öte yandan Holmes’un avukatları onun erkek egemen bir sektörde dalgalar yaratan, kendini adamış ve azimli bir iş kadını olarak niteleyerek savundu. Kendi savunmasında ifade veren Holmes, Theranos'un operasyonundaki hataları kabul etti, ancak hastaları veya yatırımcıları asla bilerek dolandırmadığını söyledi.
Savunma, ayrıca Holmes'un eski iş ortağı ve uzun süreli erkek arkadaşı Ramesh "Sunny" Balwani'yi de suçladı. Duruşmada Holmes, kendisinden 19 yaş büyük olan Balwani'yi duygusal ve cinsel tacizle suçladı.
Holmes, Theranos'u Stanford Üniversitesi'nde kimya mühendisliğini bıraktıktan kısa bir süre sonra bir süre sonra kurmuştu. Medya patronu Rupert Murdoch ve teknoloji kralı Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolardan fazla para toplamayı başarmış ve 2018 yılında resmen faaliyetlerini durdurmuştu.