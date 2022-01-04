Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü

Jüri üyeleri, Holmes'u yatırımcılara karşı dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve üç adet elektronik dolandırıcılık dahil olmak üzere dört suçlamadan suçlu buldu. Ancak, Holmes her biri en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren suçlamaları reddetti.