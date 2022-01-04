Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü

Bir zamanlar Silikon Vadisi'nin gözdesi olan Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, ABD'de görülen davada kendisine yöneltilen 11 suçlamanın dördünden suçlu bulundu. Bir dönem, "Servetini kendi başına yaratan en genç kadın milyarder" ünvanına sahip olan Holmes'un hastalıkları birkaç damla kanla tespit edebileceğini söylediği teknoloji hakkında, bilerek yalan söylediğine karar verildi. Holmes, medya imparatoru Rupert Murdoch ve teknoloji kralı Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolardan fazla para toplamayı başarmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 11:24 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 11:38

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 1

Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, ABD’nin  California eyaletinde  aylarca süren bir davanın sonunda yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulundu.

BBC'nin haberine göre; savcılar Holmes'un hastalıkları birkaç damla kanla tespit edebileceğini öne sürdüğü teknoloji hakkında bilerek yalan söylediğini açıkladı.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 2

Jüri üyeleri, Holmes'u yatırımcılara karşı dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve üç adet elektronik dolandırıcılık dahil olmak üzere dört suçlamadan suçlu buldu. Ancak, Holmes her biri en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren suçlamaları reddetti.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 3

Bununla birlikte Holmes gözaltına alınmadı, ceza için henüz bir tarih teyit edilmedi ve önümüzdeki hafta bir duruşma daha yapılması planlanıyor. 37 yaşındaki girişimci, toplamda 11 suçlamayla karşı karşıya kaldı ve halkı dolandırmakla ilgili yöneltilen dört iddiadan suçlu bulunmadı.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 4

9 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLMİŞTİ

Bununla birlikte, Holmes kurduğu Theranos, bir noktada 9 milyar dolar değerindeydi ve bir zamanlar 'nin gözdesiydi. Firma, sağlık sektöründe devrim yaratacağına söz verdi. 

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 5

Ancak, Wall Street Journal tarafından yapılan bir haberde  kan testi teknolojisinin çalışmadığının bildirilmesinin ardından  2015 yılında gözden düştü.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 6

JURİYE İKİ FARKLI ANLATIM SUNULDU

Diğer taraftan duruşmalarda  yaklaşık dört ay boyunca, sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüriye, düşüşü Silikon Vadisi'ni sarsan eski "kendi kendini yetiştirmiş dünyanın en genç kadın milyarderinin" iki tamamen farklı anlatımı sunuldu.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 7

Yaklaşık 30 tanığı çağıran savcılık, Holmes'un yatırımcılara sattığı ürünün sahte olduğunu bildiğini, ancak firmanın başarısı konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 8

Aynı zamanda, birden fazla laboratuvar yöneticisi, Holmes'a Theranos'un teknolojisindeki kusurları anlattıklarını, ancak endişelerinin dikkate alınmadığını söyledi. Holmes ise bu uyarılara rağmen  yatırımcılara teknolojinin planlandığı gibi çalıştığını aktarmaya devam etti.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 9

"YATIRIMCILARA VE HASTALARA KARŞI DÜRÜST OLMAMAYI SEÇTİ"

Savcı Jeff Schenk davanın kapanış konuşmasında, "Holmes" iş başarısızlığına karşı sahtekarlığı seçti. Yatırımcılara ve hastalara karşı dürüst olmamayı seçti. Bu seçim sadece duygusuz değildi, aynı zamanda onu bir suçlu hale getirdi" dedi.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 10

SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ

Öte yandan Holmes’un avukatları onun erkek egemen bir sektörde dalgalar yaratan, kendini adamış ve azimli bir iş kadını olarak niteleyerek savundu. Kendi savunmasında ifade veren Holmes, Theranos'un operasyonundaki hataları kabul etti, ancak hastaları veya yatırımcıları asla bilerek dolandırmadığını söyledi.

Silikon Vadisi'nin yıldızlığından dolandırıcılığa: Genç bir milyarderin düşüşü - 11

Savunma, ayrıca Holmes'un eski iş ortağı ve uzun süreli erkek arkadaşı Ramesh "Sunny" Balwani'yi de suçladı. Duruşmada Holmes, kendisinden 19 yaş büyük olan Balwani'yi duygusal ve cinsel tacizle suçladı.

Holmes, Theranos'u Stanford Üniversitesi'nde kimya mühendisliğini bıraktıktan kısa bir süre sonra bir süre sonra kurmuştu. Medya patronu Rupert Murdoch ve teknoloji kralı Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolardan fazla para toplamayı başarmış ve 2018 yılında resmen faaliyetlerini durdurmuştu. 

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