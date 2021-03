Şirketler birbirini suçluyor: Ever Given'ın Süveyş Kanalı’nda yarattığı milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek?

Bununla birlikte, The Ever Given dün yüzdürüldü ve kanal trafiğe tekrar açıldı. Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Başkanı Usame Rabie yaptığı açıklamada “Gemiyi rekor sürede yeniden yüzdürmeyi başardık. Böyle bir kriz dünyanın başka herhangi bir yerinde meydana gelseydi, çözülmesi üç ay sürerdi ”dedi.

Ancak, krizin finans bedelini kimin ödeyeceğine dair sorular, muhtemelen yıllarca sigortacıları ve müfettişleri zorlayacak.