Şirketler birbirini suçluyor: Ever Given'ın Süveyş Kanalı’nda yarattığı milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek?

Davey, “Yeniden yüzdürme ve kurtarmanın faturası büyük olasılıkla muazzam olacak, muhtemelen geminin sigortacıları tarafından paylaşacak. Ayrıca, kanalın kendisine verilen zarar yüz milyonlarca dolar olduğu için bu muhtemelen uzun zaman alacak" dedi.

Hukuk firması Clyde & Co ise The Ever Given'in 110 milyon dolar değerinde olabileceğini, kargonun değerinin ise 500 milyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti.